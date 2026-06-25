Este miércoles, Mirar Mejor llegó a la localidad de Profundidad, en lo que fue su 19° operativo desde que arrancó el año y el número 79 desde que rige esta iniciativa del Gobierno de Misiones, coordinado por el IPLyC en conjunto con la Sociedad de Oftalmología de Misiones (SOMI).

Allí, se alcanzó la cifra de un total de 15.000 misioneros que ya accedieron a esta propuesta única en su tipo en el país, que brinda atención oftalmológica integral, que semana a semana acerca controles, diagnósticos y receta anteojos sin costo para el paciente y que llega a diferentes municipios, sin la necesidad que el vecino viaje a otras localidades para contar con un turno.

En esta ocasión, el programa llegó por segunda vez a la comuna que con anterioridad visitó en noviembre de 2024. Decenas de vecinos se congregaron desde temprano en el SUM local para consultas, diagnósticos y receta de anteojos acorde a la demanda de los pacientes, todo sin costo alguno.

Javier Zarza, uno de los vecinos de la zona, contó que por primera vez acudió a un control de la vista, al detallar que “hace unos dos años que siento problemas para ver de cerca, en el que siento cansancio para leer, por ejemplo; es una molestia que sin dudas me preocupaba bastante porque leer libros o el celular era casi imposible. Es increíble que automáticamente me colocaron el lente y sentí un alivio. Ahora salí del operativo con anteojos por primera vez, y es una maravilla”.

Natalia Espíndola, residente en Colonia Tacuaruzú, relató que también por primera vez asistió a un turno oftalmológico. “Ver de cerca es lo que más me complicaba. Leer el celular, enhebrar una aguja no podía hacerlo, me costaba. Hace unos dos años que siento esta molestia que por motivos de falta de tiempo para viajar hasta Posadas y también económicos porque hacerse los lentes es caro para nosotros no los hacía. Que hayan venido a Profundidad es un milagro, un alivio, porque es un programa que ayuda a la gente”.

En este sentido, el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, enfatizó: “Todas las semanas, con Mirar Mejor llegamos a diferentes localidades para acercar controles visuales y acceso a anteojos. Es una iniciativa que amplía el acceso a la salud visual y mejora la calidad de vida de las familias misioneras”.

Como se mencionó, ya son más de 15.000 beneficiarios de esta iniciativa única en su tipo en todo el país. Desde su arranque a mediados de agosto de 2024, Mirar Mejor alcanzó 79 operativos en un total de 64 municipios. En lo que va del año, el programa volvió a 15 comunas y sumó en esta segunda etapa a otras cuatro, llevando un total de 19 municipios recorridos.

El próximo miércoles, Aristóbulo del Valle será el punto de encuentro del próximo operativo.