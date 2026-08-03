La intervención abarcó uno de los transformadores más grandes de la provincia, con 44 MVA de potencia. El corte programado también permitió tareas de mantenimiento en tableros, interruptores y otros equipos de alta y media tensión.

Energía de Misiones llevó adelante un importante operativo de mantenimiento preventivo en la Estación Transformadora San Vicente. Se trata de una instalación estratégica que recibe la energía en 132 kV y la transforma a 33 kV y 13,2 kV para el abastecimiento de familias, comercios e industrias de San Vicente, San Pedro, El Soberbio, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, Dos Hermanas, Terciados Paraíso, Fracrán y amplias zonas aledañas a las rutas Nacional 14 y Provincial 13, además de Colonia Primavera, en El Soberbio.

Entre las zonas que alimenta la Estación Transformadora, también se encuentran San Alfonzo, Paraiso, Cruce Caballero, Tobuna y Piñalito Sur.

Las tareas realizadas para fortalecer el servicio de Energía de Misiones

Los trabajos fueron realizados por equipos técnicos altamente calificados y tuvieron como eje el mantenimiento del regulador bajo carga del transformador de 44 MVA, uno de los más grandes de la provincia.

El regulador bajo carga es el sistema que ajusta automáticamente la tensión del transformador cuando la demanda de energía aumenta o disminuye, lo que permite el mantenimiento de un voltaje estable sin interrupción del suministro eléctrico. Por la función que cumple, suele considerarse el “cerebro” del transformador, ya que permite que el equipo se adapte permanentemente a las necesidades del sistema.

Al igual que el service de un auto, este tipo de intervención se realiza de manera preventiva, antes de la aparición de fallas. En transformadores de estas características, el mantenimiento está previsto cada 150.000 maniobras o cada siete años, lo que ocurra primero.

Tareas adicionales durante el corte programado

Aprovechando el corte programado, también se realizaron tareas de mantenimiento en tableros, interruptores y otros equipos de alta y media tensión.

Además, se llevó adelante el reemplazo de componentes y la ejecución de ensayos eléctricos y mediciones para la verificación de que toda la instalación quedara en funcionamiento dentro de los parámetros previstos antes de su puesta en servicio.