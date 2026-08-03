En el hospital Escuela los residentes de Anestesiología se animan a revisar sus propios casos para salvar más vidas

El Servicio de Anestesiología del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” llevó adelante un nuevo Ateneo formativo centrado en el análisis de un caso de politrauma con hemorragia masiva, una instancia que reunió bajo un mismo objetivo a los servicios de Anestesia, Emergentología, Terapia Intensiva, Hemodinamia y Traumatología, con el propósito de revisar en conjunto las decisiones tomadas durante el perioperatorio y detectar oportunidades de mejora en la atención de pacientes críticos.

La actividad, presentada por el Dr. Franco Giaccardi, residente de tercer año del servicio, se enmarca en una estrategia de debriefing clínico que el hospital sostiene como parte de su formación continua de residentes.

Un caso que atraviesa cuatro servicios

El Ateneo no giró en torno a una patología aislada, sino a la reconstrucción completa del recorrido de un paciente politraumatizado, desde su ingreso hasta la recuperación posoperatoria. Cada equipo interviniente expuso su abordaje terapéutico específico, lo que permitió reconstruir, paso a paso, las decisiones tomadas en cada etapa del proceso.

“Hoy vamos a presentar un Ateneo, lo planteamos como una estrategia de debriefing, en realidad es la presentación de un caso, el cual vamos a analizar entre todos los servicios que intervinieron, para ver qué cosas podemos mejorar como servicio en el perioperatorio en general”, explicó Giaccardi, y detalló que el caso elegido correspondía a un politrauma con hemorragia masiva, uno de los escenarios de mayor complejidad para el manejo intrahospitalario.

El valor del debriefing en la formación médica

La metodología aplicada responde a un modelo de enseñanza que gana terreno en los servicios de alta complejidad: revisar de manera colectiva y sin jerarquías rígidas cada intervención realizada, para identificar tanto los aciertos como los puntos susceptibles de optimización. Se trata de una herramienta que trasciende la formación individual del residente y se convierte en un ejercicio de mejora institucional.

“La idea es poder dividir cada una de las partes, en cada una de las terapéuticas que se hicieron, de parte de cada uno de los servicios, para ver cómo mejorar el perioperatorio del paciente”, señaló el residente, quien remarcó que en este caso particular el Ateneo integró al servicio de anestesia junto a emergentología, terapia intensiva, hemodinamia y traumatología.

Una mirada integral del perioperatorio

Lejos de limitarse al momento quirúrgico, el análisis buscó reconstruir el circuito completo de atención del paciente, desde la instancia previa a la cirugía hasta el seguimiento posterior. Según explicó Giaccardi, esta perspectiva ampliada es la que permite un verdadero trabajo articulado entre los distintos servicios del hospital.

“La idea de presentar estos trabajos me parece que es poder tener una visión más amplia, no solamente en nuestro caso de la parte intraoperatoria, de la patología que intentamos resolver, sino también tanto de la previa como el posterior, para poder tener un manejo conjunto con el resto de los servicios intervinientes del hospital, para tener un mejor posoperatorio y una mejor recuperación del paciente”, afirmó.

Este tipo de dinámica formativa refuerza además el rol del Madariaga como hospital escuela, en el que la residencia médica no se concibe únicamente como un espacio de práctica clínica, sino como un ámbito de análisis crítico permanente, donde el error y el acierto se convierten en insumos para la mejora continua del sistema de salud.

La Fundación Parque de la Salud, motor de la formación y la tecnología

Instancias como este Ateneo son posibles gracias al trabajo coordinado que sostiene la Fundación Parque de la Salud, que acompaña al Hospital Madariaga en el fortalecimiento de sus programas de residencia y en la inversión sostenida en tecnología médica de alta calificación. Esta articulación entre gestión, formación de recursos humanos y equipamiento de última generación consolida al Parque de la Salud como un polo sanitario de referencia regional, donde la excelencia académica y la innovación tecnológica caminan de la mano para garantizar una atención cada vez más segura y eficiente para los pacientes de Misiones.

Link de video de Youtube:

https://www.youtube.com/shorts/bnSqxhw–OI?feature=share