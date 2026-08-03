Las tareas se desarrollan en Tacuaritas, Pellegrini y El Porvenir I, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, optimizar el escurrimiento del agua y garantizar una circulación más segura para los vecinos.

La Municipalidad de Posadas continúa ejecutando su plan permanente de mantenimiento de calles terradas en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, las cuadrillas municipales llevaron adelante trabajos de acondicionamiento vial en los barrios Tacuaritas, Pellegrini y El Porvenir I.

Las intervenciones comprenden el perfilado y nivelación de las arterias, además de tareas de mantenimiento que permiten mejorar la superficie de rodamiento y optimizar el drenaje pluvial, contribuyendo a una mayor seguridad para quienes transitan diariamente por estos sectores.

Estas acciones forman parte de un cronograma de trabajo que se desarrolla de manera continua en los barrios, priorizando aquellas zonas que requieren intervenciones para preservar la conectividad y garantizar mejores condiciones de circulación, tanto para vehículos como para peatones.