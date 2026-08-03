El sector turístico se consolida como uno de los motores del desarrollo provincial, con indicadores que evidencian un importante movimiento de visitantes y una creciente permanencia en el destino.

Pese al contexto de recesión nacional que golpea a la actividad turística en todo el país, Misiones culminó el receso invernal 2026 con un balance altamente positivo. De ese modo, nuevamente, se consolidó como uno de los destinos más elegidos del país durante las vacaciones de invierno.

De acuerdo con los datos relevados al cierre del período, la provincia registró más de 71 mil arribos turísticos, que generaron más de 190 mil pernoctaciones en los distintos destinos misioneros. La estadía promedio alcanzó las cuatro noches. Estos indicadores reflejan el interés de los visitantes por recorrer la amplia oferta de atractivos naturales, culturales y recreativos que ofrece el territorio provincial.

En materia de alojamiento, la ocupación hotelera promedio en toda la provincia llegó al 65%, con picos de demanda en los principales destinos turísticos y un movimiento sostenido en localidades emergentes que continúan fortaleciendo su oferta para recibir visitantes.

Estos resultados ratifican el posicionamiento de Misiones como un destino competitivo durante todo el año y reflejan el impacto positivo del turismo sobre las economías regionales, impulsando la actividad comercial, gastronómica, hotelera y de servicios en los diferentes municipio.

Cantidad de turistas y opciones más buscadas

En ese marco, según los datos provisorios de julio, el Parque Nacional Iguazú registró más de 166.000 ingresos. Mientras que, entre los Parque Provinciales, los Conjuntos Jesuíticos recibieron a más de 18.800 visitantes; el Parque Temático de la Cruz más de 3.650; Salto Encantado más de 2.390; el Especial de Imagen y Sonido más de 720; y Moconá llegó a más de 570.

Entre las actividades realizadas por los visitantes en los diferentes destinos se destacaron los atractivos naturales, con opciones náuticas, senderismo, observación de aves, y las propuestas relacionadas con la aventura en entornos cubiertos por la naturaleza, principalmente.

Más de 900 mil turistas visitaron las Cataratas del Iguazú en lo que va de 2026

Impulsado por el movimiento de las vacaciones de invierno, el Parque Nacional Iguazú cerró julio con 900.953 visitantes acumulados entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2026. El desempeño consolida al destino entre los más elegidos del país y ratifica una temporada marcada por un sostenido crecimiento de la actividad turística.

El volumen de visitantes registrado durante julio permitió fortalecer las expectativas para los próximos meses. Si el ritmo de ingresos se mantiene, el parque podría alcanzar una nueva marca durante agosto o septiembre.

Cabe recordar que el Parque Nacional Iguazú cerró desde este lunes 3 de agosto el Circuito Garganta del Diablo de manera preventiva, aunque mantiene habilitados el resto de los recorridos y servicios del Área Cataratas. La medida llegó después de que el destino turístico completara uno de los mejores meses de la temporada invernal, con una importante afluencia de visitantes.

La administración del parque adoptó la decisión ante el inicio de las tareas de repliegue de las pasarelas de acceso a la Garganta del Diablo. Además, fundamentó la medida en las proyecciones de crecidas del río Iguazú asociadas al fenómeno El Niño, que anticipan un incremento de las precipitaciones y del caudal en la región.