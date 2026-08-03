El gobernador de Misiones publicó este lunes el formulario presentado ante la Secretaría Electoral y confirmó que dejó de estar afiliado a la fuerza política. En su mensaje aclaró que se había incorporado oportunamente al espacio, anteriormente denominado Partido de la Concordia Social.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció este lunes que presentó su renuncia a la afiliación al partido Encuentro Misionero, anteriormente denominado Partido de la Concordia Social. El mandatario comunicó la decisión mediante una publicación realizada en sus redes sociales, donde compartió una imagen del formulario ingresado ante la Secretaría Electoral del Distrito Misiones.

“Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, partido al que me afilié oportunamente)”, escribió Passalacqua junto a la documentación.

En el formulario de renuncia a la afiliación política, el mandatario dejó asentada de manera expresa su desvinculación de Encuentro Misionero. El documento lleva el sello de la mesa de entradas de la Secretaría Electoral y registra como fecha de presentación el 3 de agosto de 2026.

Passalacqua no brindó en la publicación detalles sobre los motivos de la decisión ni adelantó cuál será su posicionamiento partidario a partir de ahora. El anuncio se limitó a comunicar formalmente su desafiliación y a exhibir la constancia presentada ante las autoridades electorales.