Entrevista a Claudio Viñas, director de Planificación y Coordinación de Eventos Deportivos, donde explicó sobre la quinta edición de la tradicional prueba de calle se realizará el domingo 9 de agosto y contará con distancias de 42, 21, 10 y 5 kilómetros. Participarán atletas de distintos puntos del país, además de Paraguay y Brasil.

La Municipalidad de Posadas puso en marcha las inscripciones para una nueva edición de la Maratón 2026, uno de los eventos deportivos más convocantes de la región, que se llevará a cabo el próximo domingo 9 de agosto con recorridos de 42, 21, 10 y 5 kilómetros.

Viñas destacó que la competencia se consolidó como una referencia para el atletismo regional. “Esta prueba se está volviendo de a poco tradicional y de referencia para las carreras de calle, no solamente en Posadas, sino también en toda la región. Ya es una fecha que los corredores agendan todos los años”, afirmó durante una entrevista con Radio Municipal.

En ese sentido, explicó que la organización decidió establecer el segundo domingo de agosto como fecha fija del evento. “Los corredores ya la tienen incorporada dentro de su calendario anual como una de las principales pruebas”, señaló.

La competencia tendrá como prueba principal el maratón de 42 kilómetros, además de las distancias de medio maratón (21 kilómetros), 10 y 5 kilómetros, permitiendo la participación tanto de corredores experimentados como de quienes recién se inician en la disciplina.

“Para muchos corredores, completar los 42 kilómetros es como recibirse de corredor. Es la universidad del maratón”, expresó Viñas, al tiempo que remarcó que las pruebas de 5 y 10 kilómetros representan una alternativa ideal para quienes buscan comenzar en este tipo de competencias.

La organización prevé la participación de 2.000 atletas provenientes de Misiones, otras provincias argentinas y países vecinos como Paraguay y Brasil. “Correr con un pelotón tan grande también representa un desafío y una experiencia muy linda para todos los participantes”, sostuvo el funcionario.

Asimismo, anticipó que este año se incorporará un sistema de cronometraje electrónico más avanzado, con puntos de control intermedios. “Esto mejora la calidad de la fiscalización y brinda tranquilidad a los corredores, porque garantiza que todos completen el recorrido correspondiente”, explicó.

Como antesala del evento principal, el sábado 8 de agosto se realizará la segunda edición de la Expo Maratón, un espacio destinado a empresas y marcas vinculadas al mundo del running. Además, se desarrollará la carrera Kids, una propuesta recreativa para niños y niñas menores de 12 años.