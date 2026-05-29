Anoche, alrededor de las 21 horas, efectivos de la Comisaría de Mado, dependiente de la Unidad Regional III, intervinieron tras un requerimiento por un incendio registrado en una vivienda ubicada en Colonia Delicia Km 2.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron el foco ígneo que afectó una vivienda de madera, registrándose daños totales en la estructura, sin que se reportaran personas lesionadas.

Según manifestó la madre del propietario del inmueble, la vivienda se encontraba deshabitada al momento del siniestro.

Por su parte, peritos de Bomberos establecieron que el incendio se habría producido a raíz de un presunto cortocircuito en el interior del hogar.