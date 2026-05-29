La jornada se desarrolló este viernes en la Escuela N° 541, ubicada sobre calle 31, donde vecinos del barrio A3-2 pudieron acceder a distintos servicios de salud y trámites cerca de sus hogares.

Durante el operativo, el municipio brindó atención en clínica médica, enfermería y vacunación, además de acompañar la realización de fichas médicas y controles necesarios para actividades escolares y deportivas. También estuvieron presentes organismos que ofrecieron asesoramiento y gestiones vinculadas al DNI, Honorable Concejo Deliberante y Defensoría del Pueblo.

La nutricionista Cristina, explicó que este tipo de mini operativos se enfocan principalmente en acompañar a las familias en los controles de salud escolar. “Este operativo está más basado en completar ficha médica, peso, talla, vacunación y médico clínico. De igual manera, si vemos que algún niño tiene sobrepeso o bajo peso, hacemos recomendaciones para que los tutores tengan en cuenta en el día a día”, señaló.

Además, indicó que cada quince días se realizan operativos integrales con mayor cantidad de servicios y atención en espacios más amplios. “El operativo integral tiene mucha más convocatoria y más servicios, mientras que estos mini operativos están pensados principalmente para las escuelas y los controles básicos de salud”, agregó.

Los vecinos destacaron la rapidez de la atención y la comodidad de contar con los servicios dentro del barrio. Gabriela, quien asistió junto a sus hijos, comentó que acudió para realizar la ficha de aptitud física y completar el calendario de vacunación. “Muy lindo y muy rápida la atención. La mayoría de los vecinos ya sabía y muchos van a venir porque se avisó en el barrio”, expresó.

Por su parte, Yanina valoró la posibilidad de resolver distintos trámites de salud en una misma jornada. “Vine a hacerle la aptitud física a mi nene y aprovechar para completar los papeles de este año. La atención fue súper rápida, le aplicaron la vacuna antigripal que le faltaba y lo vio el médico clínico. Estos operativos nos ayudan muchísimo a los vecinos”, sostuvo.

A través de estas acciones territoriales, la Municipalidad de Posadas continúa fortaleciendo la atención primaria de la salud y acercando servicios esenciales a distintos barrios de la ciudad, promoviendo el acceso rápido y gratuito para las familias.