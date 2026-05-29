Pacientes misioneras con cáncer de cuello uterino tendrán acceso a los tratamientos más modernos del mundo en un estudio clínico desarrollado en 19 países. El Instituto Misionero del Cáncer (IMC) arrancó con protocolos de investigación de nivel internacional. Mismo nivel que en Europa, Estados Unidos y Asia. Para ello, el Parque de la Salud debió certificar durante años las ISO y su equipo de profesionales fue auditado y certificado a nivel mundo. No todos los pacientes son candidatos: consultá con tu oncólogo de cabecera.

“Este acontecimiento implica que investiguemos con todos los pacientes que tienen esta oportunidad para beneficiarlos principalmente a ellos como personas.”- Dra. Marcela Kober, Directora del IMC. Pacientes misioneros podrán acceder a tratamientos que todavía no están disponibles en el mercado ya que Misiones deja de ser espectadora de la ciencia médica y pasa a producirla con un primer protocolo: cáncer de cuello uterino en estadio avanzado. Si sos paciente oncológica, hablá con tu oncólogo para saber si podés participar.

El Instituto Misionero del Cáncer (IMC), dependiente del Parque de la Salud de Misiones PARSAL, da inicio formal a los ensayos clínicos oncológicos bajo protocolos internacionales, consolidándose como uno de los primeros centros públicos de la región habilitados para este nivel de investigación. El hito, impulsado por la inversión sostenida en infraestructura, tecnología y formación de recursos humanos, permite que mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello uterino en estadio avanzado accedan a los tratamientos más modernos disponibles en el mundo, en un estudio multicéntrico desarrollado en simultáneo en 19 países de Europa, América y Asia. Un acontecimiento sin precedentes para la salud pública provincial Durante décadas, la producción científica de alta complejidad en Argentina tuvo un mapa bastante definido.

Los grandes centros urbanos concentraban la investigación biomédica, el desarrollo tecnológico y los ensayos clínicos más avanzados, mientras gran parte de las provincias quedaban relegadas al rol de usuarias del conocimiento producido en otros lugares. Ese mapa comienza a reescribirse en Misiones. La Dra. Marcela Kober, directora del IMC, no dudó en calificar el momento como “la excelente noticia y el acontecimiento histórico que implica hoy para el Instituto Misionero del Cáncer la oportunidad de dar inicio a la investigación clínica”.

La profesional subrayó que el ensayo abre la posibilidad de que pacientes oncológicos misioneros accedan a los tratamientos más modernos en el mundo, algo que definió como resultado directo de la inversión que ha realizado la salud pública “no sólo en infraestructura sino también en el recurso humano, que es indispensable para iniciar y darle continuidad a la investigación clínica”. El inicio de los ensayos no es un acontecimiento aislado. Es la consecuencia de un ecosistema sanitario que fue incorporando tecnología, formación profesional e integración digital de manera sostenida: la consolidación del RISMI, la interoperabilidad entre hospitales, la telemedicina, la inteligencia artificial y el fortalecimiento de áreas de alta complejidad forman parte de la misma lógica institucional. Qué significa un ensayo clínico y por qué Misiones está preparada Un ensayo clínico representa uno de los niveles más sofisticados de la medicina contemporánea.

Exige protocolos internacionales, trazabilidad científica, auditorías permanentes, infraestructura tecnológica, validaciones regulatorias, digitalización de procesos y equipos interdisciplinarios altamente capacitados. No alcanza con tener buena voluntad: hay que poder demostrarlo ante organismos nacionales e internacionales. El Lic. Edgardo Salvatierra, coordinador de Investigación del Parque de la Salud y el IMC, explicó el largo proceso detrás de este hito: “El comienzo de este ensayo clínico tiene una historia bastante larga. Ya hace varios años que el Parque de la Salud está adaptándose para cumplir toda la normativa vigente y necesaria”. Según detalló, el estudio se desarrolla en 19 países en simultáneo -Argentina y Brasil por Latinoamérica, y el resto en Europa, Estados Unidos y el sudeste asiático-, lo que obligó a validar y certificar absolutamente todos los protocolos, currículas del personal, el área de investigación, farmacia, enfermería y el laboratorio propio del Parque para alcanzar niveles comparables a escala mundial.

Salvatierra fue enfático al resaltar el valor de la certificación: “No es porque lo dice el Parque, sino porque hay auditorías internacionales que lo están controlando”. Esta habilitación posiciona a la institución como una de las pocas de gestión pública de la región con capacidad real para desarrollar investigación clínica validada internacionalmente. Cáncer de cuello uterino: un tratamiento que busca ir más allá del estándar actual El primer protocolo del IMC apunta específicamente a mujeres con cáncer de cuello uterino en estadio avanzado. El diseño del estudio combina el tratamiento estándar -la mejor terapia recomendada a nivel mundial en la actualidad- con un componente experimental que busca mejorar aún más las expectativas de sobrevida, curación y respuesta clínica. La Dra. Kober fue clara al describir el alcance: “Este protocolo brinda un tratamiento que busca ser inclusive mejor que la opción que actualmente está disponible. Y si esto se logra -que lo sabremos a futuro-, todos vamos a ser parte de esa posibilidad: principalmente los pacientes, con una mayor sobrevida y tasa de respuesta, y nosotros como comunidad médica, formándonos a la vanguardia con medicaciones modernas y publicaciones científicas cruciales para la investigación oncológica”. No todos los pacientes oncológicos son candidatos al protocolo. Es el oncólogo de cabecera quien evalúa, mediante listas de verificación clínica, si una paciente cumple los criterios de inclusión al estudio. De ser así, los médicos tienen la obligación de brindar toda la información disponible; la paciente firma un consentimiento informado y puede retirarse del ensayo en cualquier momento sin que ello afecte la calidad de su atención.

Misiones en el mapa de la ciencia: investigar en el propio territorio El impacto de este paso va más allá de la oncología. Cuando una provincia desarrolla investigación clínica propia, también fortalece su capacidad de formar profesionales, atraer talento y ampliar el acceso local a terapias innovadoras. La ciencia deja de percibirse como un fenómeno distante y comienza a construirse dentro del propio territorio, integrada al funcionamiento cotidiano del sistema sanitario. El Lic. Salvatierra lo resume con precisión: los resultados que emerjan de estos ensayos en Misiones serán información científica comparable a nivel mundial, obtenida aquí, para la población misionera y de la región. “Esa información es posible que sea obtenida en el Parque para la población misionera y para la población de la región a calidad internacional.

” La innovación biomédica del siglo XXI se organiza alrededor de la capacidad de investigar, integrar tecnología y producir conocimiento. Los sistemas sanitarios que logran hacerlo adquieren otra escala: no solo resuelven demanda, también desarrollan herramientas para anticiparse a los desafíos futuros de la medicina. Misiones decidió jugar en esa cancha. La Fundación Parque de la Salud: motor estratégico de la vanguardia científica Detrás de este hito hay una arquitectura institucional que lo hace posible. La Fundación Parque de la Salud cumple un rol estratégico en la articulación de inversiones, el desarrollo de infraestructura tecnológica y la gestión de los estándares de calidad que permitieron que el IMC -y el Parque en su conjunto- alcanzará la certificación como sitio habilitado para ensayos clínicos internacionales. Su trabajo coordinado con el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, el IMC y los distintos servicios del Parque -incluyendo laboratorio, farmacia, enfermería y el área de investigación- construyó el entramado institucional que los organismos de auditoría nacional e internacional evaluaron y aprobaron.

La Fundación no solo financia: gestiona, conecta y eleva estándares, operando como el nodo que vincula la capacidad científica local con los requerimientos de la investigación biomédica global. El avance de los ensayos clínicos dentro del Parque de la Salud expresa, en definitiva, la decisión de Misiones de incorporar ciencia, innovación y desarrollo tecnológico como parte estructural de su sistema sanitario. Ya no como aspiración, sino como realidad certificada y auditada por el mundo.