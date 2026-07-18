Además de la Copa del Mundo, habrá siete distinciones para reconocer a los protagonistas del torneo.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón de la Copa del Mundo, sino también a los ganadores de los principales reconocimientos individuales y colectivos del certamen. Como es habitual, la FIFA premiará a los futbolistas y al seleccionado que se destacaron a lo largo de la competencia.

En total, la FIFA entregará siete galardones: seis premios individuales y uno colectivo. Entre ellos sobresale el Balón de Oro, destinado al mejor jugador del Mundial, además de otras distinciones para el arquero más destacado, el máximo goleador y la mejor promesa del torneo.

El premio de la Bota de Oro 2026 que se quedará el goleador de la Copa del Mundo.

Las 48 selecciones que participan compiten también por los importantes premios económicos que repartirá la FIFA en esta edición, disputada en Estados Unidos, México y Canadá. La selección que se consagre campeona el 19 de julio recibirá el trofeo y un premio de 50 millones de dólares, la cifra más alta otorgada por la FIFA en la historia del certamen.

Además del campeón, el resto de las selecciones también percibirá premios de acuerdo con la instancia alcanzada:

Campeón: 50 millones de dólares.

Subcampeón: más de 33 millones de dólares.

Tercer puesto: hasta 30 millones de dólares.

Cuarto puesto: más de 28 millones de dólares.

Cuartos de final: más de 20 millones de dólares.

Octavos de final: 16,5 millones de dólares.

Eliminados en 16avos de final: 12 millones de dólares.

Eliminados en fase de grupos: 9 millones de dólares.

A su vez, todas las selecciones participantes reciben un bono de 1,5 millones de dólares.

Así es el Balón de Oro del Mundial 2026.

Los premios individuales que definirá el Mundial

El Balón de Oro reconocerá al futbolista más destacado de la Copa del Mundo, mientras que el Balón de Plata y el Balón de Bronce distinguirán al segundo y tercer mejor jugador del campeonato, respectivamente.

La Bota de Oro quedará en manos del máximo goleador del Mundial, en tanto que el Guante de Oro premiará al mejor arquero del certamen. Además, la FIFA entregará el reconocimiento al Mejor Jugador Joven, reservado para el futbolista menor de 21 años con el rendimiento más destacado durante la competencia.

También habrá un reconocimiento al juego limpio

El único premio colectivo será el Fair Play, destinado a la selección que haya demostrado el mejor comportamiento deportivo y el mayor respeto por las reglas del juego durante todo el Mundial.

Con la definición del torneo a pocas horas de comenzar, además del trofeo que levantará el campeón, la final también marcará el cierre de las votaciones y evaluaciones para conocer a los futbolistas y al equipo que recibirán las principales distinciones de la FIFA tras la Copa del Mundo.