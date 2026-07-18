La ofensiva impactó en un depósito de Wildberries, la mayor plataforma de comercio electrónico del país.

El conflicto entre Rusia y Ucrania sumó este sábado un nuevo episodio de violencia. Fue luego de que un ataque con drones alcanzara un centro logístico de Wildberries, una de las plataformas de comercio electrónico más importantes de Rusia, ubicado en la ciudad de Kotovsk. De acuerdo con medios locales, el bombardeo dejó al menos siete personas muertas y otras 24 heridas.

Tras el impacto, un incendio de gran magnitud afectó parte de las instalaciones del centro de distribución. Las personas heridas fueron derivadas a hospitales de Kotovsk y Tambov. Mientras, otras dotaciones de bomberos lograron contener el avance de las llamas, aunque continuaban con las tareas de enfriamiento y control del foco ígneo.

El gobernador de la región de Tambov, Yevgueni Pervyshov, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas a través de Telegram. Aseguró que el gobierno brindará asistencia a los afectados.

En el operativo también participaron efectivos del Ministerio de Emergencias, policías y equipos de ambulancias.

Uno de los mercados más grandes de Rusia

El complejo atacado pertenece a Wildberries, conocido como el “Amazon ruso”, donde se almacenan y distribuyen productos de consumo masivo como ropa, cosméticos, libros y electrodomésticos.

Además, cuenta con infraestructura logística altamente automatizada, mientras que la presencia de materiales inflamables favoreció la rápida propagación del fuego.

El ataque se produjo en un contexto de creciente tensión entre ambos países. En las últimas horas, el Kremlin acusó a Ucrania de intensificar los ataques con drones sobre territorio ruso, especialmente en regiones fronterizas y en los alrededores de Moscú.

La ofensiva ocurrió una semana después de un masivo bombardeo ruso contra Kiev y otras localidades ucranianas, donde, según la Fuerza Aérea de Ucrania, fueron lanzados 68 misiles y 351 drones. Aquellos ataques dejaron al menos 22 muertos y decenas de heridos.

El presidente Volodímir Zelensky volvió a reclamar a sus aliados un mayor suministro de sistemas de defensa antiaérea Patriot para reforzar la protección del país.