Así lo subrayó el ministro de deportes de la provincia tras el evento de gran magnitud durante la semana. Resaltó el acompañamiento de la Provincia en el crecimiento deportivo local, con políticas públicas que busca dar oportunidades y generar identidad.

El ministro de Deportes de Misiones, Aldo Steinhorst, realizó un balance positivo tras la presentación de la Selección Argentina masculina de vóley en Posadas y aseguró que los amistosos internacionales ante Venezuela consolidan a la provincia como una sede de referencia para eventos deportivos de primer nivel.

En la previa al segundo amistoso del pasado jueves, el funcionario habló con Canal Doce, resaltó la convocatoria que tuvieron los dos encuentros disputados en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), donde cerca de 3.000 personas acompañaron al seleccionado nacional. Además, valoró la presencia de visitantes provenientes de Paraguay, Brasil y distintas provincias argentinas.

“Es muy positivo para la provincia y nos marca que estamos en un buen camino. Que la temporada de la Selección arranque en Misiones habla del trabajo que se viene haciendo desde hace años”, expresó Steinhorst.

El ministro también destacó el reconocimiento que recibió la provincia por parte de los protagonistas del evento. “Los jugadores tuvieron solo palabras de agradecimiento con Misiones. Fue una fiesta del deporte argentino en Misiones, un partido internacional que nos prestigia mucho”, afirmó.

El crecimiento del vóley en la provincia

Durante el análisis, Steinhorst remarcó el desarrollo que viene experimentando el vóley misionero y el creciente interés de niños y jóvenes por incorporarse a clubes y escuelas deportivas.

“Hoy están agotados los cupos para las escuelas y clubes. Tanto chicos como chicas están jugando muchísimo al vóley. Creció mucho la competencia interna y eso también derrama hacia otras disciplinas”, señaló. Según indicó, uno de los principales objetivos de acercar este tipo de espectáculos deportivos es fortalecer las categorías formativas y promover la práctica deportiva en toda la provincia.

Los Juegos Deportivos Misioneros como política de Estado

Por otra parte, Steinhorst también puso el foco en la décima edición de los Juegos Deportivos Misioneros que se presentó durante esta semana, un programa que definió como uno de los emblemas de la gestión deportiva provincial.

“Más de 50 mil jóvenes de los 79 municipios participan de este programa, que tiene distintas instancias y cuyos ganadores viajan a Mar del Plata. Estamos ratificando una política pública que busca dar oportunidades, generar identidad y fortalecer el sentido de pertenencia”, explicó.

El funcionario sostuvo que el deporte debe entenderse como una herramienta de inclusión y desarrollo social, especialmente para los jóvenes que encuentran en estas iniciativas espacios de formación y contención.

Infraestructura y desarrollo deportivo

Otro de los aspectos destacados por el titular de la cartera deportiva fue la inversión realizada en infraestructura durante los últimos años, un factor que consideró clave para que federaciones y seleccionados nacionales elijan a Misiones como sede de entrenamientos y competencias internacionales.

En ese marco, recordó el impacto que tuvo la pista de atletismo inaugurada en 2019 y aseguró que se transformó en un espacio generador de oportunidades para deportistas de toda la provincia.

“La pista inaugurada en 2019 fue un lugar de oportunidades. Se realizaron nacionales, eventos provinciales e internacionales, y eso genera movimiento. Hoy el atletismo creció muchísimo en Oberá, Eldorado, Iguazú, San Vicente y Apóstoles”, indicó.

Además, remarcó que la llegada recurrente de competencias nacionales e internacionales es el resultado de un trabajo sostenido en infraestructura, organización y articulación con las federaciones deportivas.

“Invertir en deporte es invertir en oportunidades”

Finalmente, Steinhorst defendió la continuidad de las políticas públicas vinculadas al deporte y aseguró que el crecimiento alcanzado por la provincia trasciende los resultados competitivos. “Invertir en deporte es invertir en oportunidades. Tenemos que seguir trabajando con una política pública que no se frene, porque el crecimiento no solo es deportivo, también es humano y social”, concluyó.

Para el ministro, la realización de eventos internacionales como la visita de la Selección Argentina de vóley representa una muestra del camino recorrido por Misiones en materia deportiva y una oportunidad para seguir fortaleciendo el desarrollo de atletas y jóvenes en toda la provincia.