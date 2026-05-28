Para recibir a la Universidad Católica de Chile, Claudio Úbeda hará tres modificaciones respecto al empate con Cruzeiro, de las cuales dos son forzadas.

Boca Juniors enfrentará a Universidad Católica de Chile este jueves desde las 21.30 en La Bombonera, por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize, con varias bajas, necesita ganar para no quedar eliminado de forma temprana. Mientras que los Cruzados van por una hazaña que los sitúe en octavos de final. Eñ árbitro del encuentro será el colombiano Wilmar Roldán.

Los dirigidos por Claudio Úbeda vienen de empatar frente a Cruzeiro. El encuentro acabó con diferentes reclamos al cuerpo arbitral que decidió no otorgar un penal y anular un gol en tiempo de descuento. Ahora, el cuadro de La Ribera busca cortar una racha de tres partidos seguidos sin triunfos.

El elenco azul y oro llega a la última fecha en tercer lugar del grupo con siete puntos, a uno de Cruzeiro y a tres de quién será su rival en este encuentro. En caso de ganar tendrá las mismas unidades que la UC y pero clasificará por el desempate olímpico, gracias a la victoria obtenida en la primera fecha. Sin embargo, en ese mismo criterio están debajo de los brasileños, por lo que un empate los dejaría afuera pase lo que pase.

Los jugadores que utilizará Úbeda

La formación que presentará Úbeda tendrá varias bajas. En principio, serían tres las modificaciones confirmadas respecto a la presentación de la semana pasada. En el arco se mantendría Leandro Brey y en el fondo la novedad sería Marco Pellegrino, que ingresaría en lugar de Ayrton, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Malcom Braida, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco conservarían sus lugares en la zona defensiva.

Por otro lado, Milton Delgado y Leandro Paredes serán otra vez de la partida en el medio, pero esta vez junto a Ander Herrera, en lugar de Tomás Belmonte, en lo que representa un cambio táctico. Tomás Aranda será el enganche y la delantera la compartirían Milton Giménez y Exequiel Zeballos, que podría jugar su último partido en Boca.

En tanto que Miguel Merentiel, que tuvo molestias físicas durante la semana, será esperado hasta último momento y podría meterse como primera alternativa de recambio desde el banco de suplentes. Cabe destacar que Adam Bareiro se encuentra lesionado y Santiago Ascacíbar, suspendido, dos de los jugadores que venían siendo titulares en la Copa.

La probable formación de Boca vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores

Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.