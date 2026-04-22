Este miércoles 22 de abril, a partir de las 8 hs., se llevará a cabo el operativo número 70 del programa provincial “Mirar Mejor”. En esta oportunidad, la jornada de atención oftalmológica tendrá lugar en la Biblioteca Popular Gabriela Mistral, ubicada en la intersección de las avenidas Corrientes y Lavalle, en El Soberbio.

Con este nuevo operativo, la iniciativa alcanza un total de 10.000 beneficiarios en la provincia. La actividad es impulsada por el Gobierno de Misiones, en conjunto con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), la Sociedad de Oftalmología de Misiones (SOMI) y la Municipalidad de El Soberbio.