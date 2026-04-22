Más de 150 emprendimientos, entre gastronómicos, cervecerías y proyectos locales, se postularon para formar parte de esta nueva edición.

La 13° edición de la feria gastronómica, social y cultural Brilla Sarita se realizará el sábado 2 de mayo en el Parque Paraguayo de Posadas. Será a partir de las 16 horas, con entrada libre y sin costo. El evento contará con una amplia propuesta de puestos gastronómicos, cerveceros y emprendimientos locales, pensada para el disfrute de toda la familia.

En su edición anterior, Brilla Sarita reunió a más de 25.000 personas, por lo que se espera una convocatoria similar o superior en esta oportunidad.

“Cada vez somos más. Recibimos numerosas solicitudes de participación, lo que refleja el acompañamiento del público y el trabajo articulado con distintas áreas de la Municipalidad de Posadas”, señalaron desde la organización.

Además de la propuesta gastronómica, la cita contará con un line up de artistas que aportarán música y entretenimiento durante toda la jornada. Se sumará a las actividades artísticas y recreativas destinadas a familias, amigos y turistas que visiten la ciudad.

Cabe destacar que Brilla Sarita fue declarado de Interés Municipal y Provincial, en reconocimiento a su impacto social, cultural, económico y turístico en la región.