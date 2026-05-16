Un hombre fue detenido en Posadas luego de realizar un llamado al sistema de emergencias 911 en el que denunció falsamente un presunto homicidio, utilizando además una identidad falsa para intentar desviar la investigación. La maniobra activó un amplio operativo policial y judicial que movilizó recursos especializados de la Dirección Homicidios, la Dirección de Bomberos de la Policía y el Centro Integral de Operaciones 911.

El hecho se originó cuando el implicado, que se identificó como “Jorge Sosa”, supuestamente domiciliado en Campo Viera, se comunicó con el CIO 911 y aseguró que una mujer le había confesado haber asesinado a un hombre tiempo atrás, ocultando el cuerpo en un pozo ubicado dentro de un predio rural, en la zona que abarca la ruta 105 y calle Las Golondrinas, en cercanías a una escuela, Incluso aportó detalles precisos sobre el lugar, lo que dio sustento inicial a la alerta.

Ante la gravedad de la denuncia, y con intervención del Juzgado de Instrucción N.º 3 y la Fiscalía correspondiente, cerca de las 15 horas del viernes, se desplegó un operativo investigativo en el predio señalado. Allí, efectivos de la Dirección Homicidios, junto a personal especializado de rescates complejos de la Dirección de Bomberos de la Policía, realizaron inspecciones en un pozo de más de ocho metros de profundidad, además de excavaciones y rastrillajes en distintos sectores del terreno.

Durante el procedimiento, se secuestraron prendas de vestir y calzados para análisis periciales. Sin embargo, tras las tareas de verificación, no se hallaron restos humanos ni elementos que permitieran confirmar la existencia del crimen denunciado.

Frente a este escenario, los investigadores profundizaron las averiguaciones y detectaron inconsistencias en la identidad aportada por el denunciante. Fue así que, mediante el trabajo articulado con el CIO 911 y el uso de herramientas tecnológicas de trazabilidad, lograron establecer el origen real de la comunicación, identificar al responsable y concretar su detención en Posadas.

Como dato relevante para la investigación, se estableció además que el mismo sujeto ya se había comunicado con el sistema de emergencias el día anterior para consultar cómo realizar una denuncia anónima.

Ahora permanece a disposición de la Justicia y deberá responder por la falsa denuncia, el uso de identidad apócrifa y la innecesaria movilización de recursos policiales y judiciales.