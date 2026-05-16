En la provincia se está implementando, a modo de prueba, la utilización de un nuevo tipo de cemento asfáltico que ofrece a las mezclas resultados superadores en cuanto a durabilidad y experiencia de uso por su flexibilidad.

Cumplidas pruebas de laboratorio, se está aplicando, en campo y a escala real, mezclas para pavimentar que contienen un cemento asfáltico de tecnología superior a la habitual, asegurando mejores condiciones en cuanto a características como impermeabilidad y durabilidad de las propiedades óptimas de las capas de rodamiento.

Se trata de un producto denominado YPF Asfa Eco P30, que está siendo utilizado en mezclas asfálticas cuyos ensayos en casos reales ya están en marcha por parte de la empresa CEE Enriquez con el acompañamiento y supervisión de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Las pruebas se llevan a cabo en la obra ampliación de la Autovía RN 105, a cargo de dicha firma.

La implementación de nuevas tecnologías en mezclas asfálticas no solo mejora los materiales para construir vías de conectividad sino que responde a un fuerte compromiso con el medio ambiente y la administración responsable de los recursos económicos.

La DPV proyecta aplicar estas nuevas mezclas en futuras obras como las previstas sobre la Ruta Nacional Nº 14 y la Ruta Provincial Nº 7, entre otras.

Usar ligantes asfálticos formulados a partir de polímeros reciclados, constituye una alternativa sustentable para la elaboración de mezclas asfálticas, superando además los estándares de calidad del asfalto convencional. Con estos componentes se maximiza en la mezcla asfáltica la respuesta de resistencia a deformaciones y al daño por humedad, de alta incidencia en Misiones por su régimen de lluvias.

Con este nuevo producto, Misiones prioriza la eficiencia técnica y, sobre todo, el respeto por el ambiente, política de gestión central en la provincia.