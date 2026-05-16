La consolidación del Digesto Jurídico Municipal reunió a autoridades provinciales, municipales y equipos técnicos que trabajaron de manera articulada en el proceso de sistematización normativa. El presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macias, encabezó la actividad y remarcó la importancia de construir herramientas institucionales que aporten previsibilidad, organización y desarrollo.

También participaron Ornella Beccaluva, presidenta del Concejo Deliberante de Eldorado que realizó en forma conjunta con la Cámara de Representantes el desarrollo del Digesto Jurídico municipal; el intendente de esa localidad, Rodrigo Durán; y la viceintendenta Lorenza Cardozo. Además, acompañaron legisladores provinciales, quienes entregaron la declaración de interés provincial por la actividad, así como autoridades y equipos técnicos vinculados al proceso de ordenamiento normativo.

Durante el encuentro, Macias sostuvo que “un Digesto representa la optimización y transferencia que buscamos en cada equipo legislativo”, al referirse al trabajo conjunto realizado entre la Legislatura misionera y el municipio de Eldorado para avanzar en el ordenamiento del cuerpo normativo local.

Además, planteó que el fortalecimiento institucional resulta clave para impulsar el crecimiento económico y productivo de las ciudades. “El gran objetivo que tenemos es el desarrollo económico e industrial, para eso tenemos que presentarnos con orden y reglas claras”, expresó. En esa línea, felicitó al municipio por el trabajo realizado y consideró que “hoy Eldorado tiene orden”.

Por su parte, la secretaria legislativa a cargo del Digesto Jurídico de la Cámara de Representantes, Silvana Pérez, participó de la presentación de los resultados técnicos en la cual se destacaron el trabajo desarrollado para consolidar un sistema normativo más claro, accesible y operativo. El proceso se llevó adelante mediante la articulación entre los equipos de la Legislatura y el municipio, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia institucional y las herramientas de gestión local.

Luego, se presentaron los resultados del proceso de análisis y depuración normativa desarrollado sobre la totalidad de las ordenanzas sancionadas entre 1971 y 2024. El relevamiento permitió recopilar 6.852 ordenanzas, de las cuales únicamente 100 permanecen vigentes tras la aplicación de las distintas etapas metodológicas del Digesto Jurídico.

El informe técnico también señaló que Eldorado se convirtió en el primer municipio de Misiones en realizar un análisis epistemológico integral de las ordenanzas de alcance particular. A partir de ese trabajo se determinó que todas esas normas habían perdido vigencia por haber cumplido su finalidad específica, lo que permitió avanzar en un importante proceso de saneamiento jurídico.