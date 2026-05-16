El Centro de Estudiantes de la EPET N°1 resaltó las herramientas otorgadas en el marco del operativo de la vicegobernación. La jornada reunió a más de 1200 alumnos y acercó servicios médicos, talleres y actividades en la institución técnica de Posadas.

El Centro de Estudiantes de la EPET N° 1 UNESCO destacó las herramientas recibidas para fortalecer el proyecto de Wi-Fi de la institución y remarcó la importancia del aporte para toda la comunidad educativa. Fue durante un nuevo operativo de La Vice en tu Escuela.

“Agradecemos al Vicegobernador Lucas Romero Spinelli por las donaciones destinadas al proyecto Wi-Fi de nuestra escuela”, expresaron desde el espacio estudiantil. Además, señalaron que se trata de “un aporte muy importante que permitirá seguir mejorando la conectividad y brindar más herramientas para toda la comunidad educativa”.

La entrega se concretó durante una nueva edición del operativo “La Vice en tu Escuela”, desarrollado este viernes en la institución técnica de Posadas. En ese marco, estudiantes y docentes participaron de distintas actividades vinculadas a la salud, la formación y la orientación educativa.

Más de 1200 alumnos accedieron a consultas con médico clínico, oftalmólogo, dermatólogo, nutricionista y odontólogo. También se realizaron controles de peso, talla, glucemia y presión arterial, además de extracciones de sangre y espacios de atención psicológica.

La jornada incluyó además talleres de Educación Sexual Integral, prevención de adicciones, educación vial, orientación vocacional y educación financiera. También hubo asesoramiento en obstetricia, lactancia y crianza, junto con actividades didácticas relacionadas al agro y la trata de personas.

Romero Spinelli destacó la participación de los estudiantes

Durante la actividad, Romero Spinelli valoró la organización de la comunidad educativa y la participación de los alumnos en los distintos turnos de la jornada. “Se organizaron muy bien para que los tres turnos estén hoy a la mañana”, afirmó el funcionario. Además, destacó el vínculo generado entre los jóvenes y el equipo de la Vicegobernación.

Fotografía: ©Marcos Otaño

El Vicegobernador también resaltó el perfil técnico de los estudiantes de la Industrial y aseguró que las herramientas adquiridas pueden potenciar futuros emprendimientos. “Son habilidades que ellos aprenden de oficio. Si lo conectás con herramientas digitales de venta, con marketing y comunicación, ya tenés un emprendedor en potencia”, sostuvo.Finalmente, indicó que estos operativos apuntan a cubrir “una necesidad básica para estar sano y poder aprender”, con el objetivo de acompañar el desarrollo de los jóvenes misioneros.