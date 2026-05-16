El espacio impulsado por Carlos Rovira completó su despliegue territorial con la incorporación de jóvenes y vecinos sin trayectoria política previa.

Encuentro Misionero confirmó que tendrá postulantes a la intendencia en la totalidad de los 79 municipios de Misiones, un dato que sus referentes destacaron como muestra del alcance territorial alcanzado por la fuerza política en los últimos días.

La construcción se apoyó en una serie de reuniones realizadas en distintos puntos de la provincia, encuentros que —según el comunicado del espacio— funcionaron como ámbitos de debate, intercambio de propuestas e incorporación de nuevos protagonistas a la vida política local. Los plenarios contaron con la presencia de intendentes en ejercicio, concejales y referentes barriales, que acompañaron el armado junto a quienes se suman por primera vez a una experiencia partidaria.

Desde el espacio remarcaron que uno de los rasgos centrales del proceso es la llegada de jóvenes y vecinos sin militancia previa, que asumen el desafío de postularse como candidatos en varias localidades. Esa renovación generacional, sostienen, empieza a proyectar nuevas figuras con vocación de representar a sus comunidades y a perfilarse como dirigentes emergentes dentro del espacio.

Los firmantes del documento vincularon ese crecimiento con la impronta política impulsada por el ingeniero Carlos Rovira, basada —según expresaron— en la apertura a nuevas generaciones, el protagonismo territorial y la idea de renovación permanente como motor de la construcción provincial. En esa línea, definieron a Encuentro Misionero como un espacio orientado a abrir puertas, promover nuevos liderazgos y sostener una participación amplia y cercana a la realidad de cada localidad.

El comunicado lleva las firmas de Lucas Romero Spinelli, Leonardo Stelatto, Oscar Herrera Ahuad y Sebastián Macías.