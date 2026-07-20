Desde mañana martes aumenta el boleto del urbano en Posadas, Garupá y Candelaria

La actualización tarifaria fue oficializada por la Comisión Ejecutiva del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano tras el proceso de audiencia y fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. . Desde mañana martes, el boleto urbano costará $1.560 en Posadas y $1.670 en Garupá y Candelaria con SUBE Misionero, mientras que también se incrementarán las tarifas de los servicios interurbanos.

La Comisión Ejecutiva Coordinadora del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano oficializó una nueva readecuación tarifaria para el servicio de transporte público de pasajeros que une Posadas, Garupá y Candelaria. La medida quedó establecida mediante la Resolución Nº 002, fechada el pasado viernes 17 de julio de 2026, y pone en vigencia los nuevos cuadros tarifarios para los servicios urbanos e interurbanos del área metropolitana.

Según establece la resolución, el incremento responde al impacto del proceso inflacionario sobre la estructura de costos del sistema, con aumentos en combustibles, insumos, salarios y servicios necesarios para garantizar el funcionamiento del transporte público.

Así quedaron las tarifas con SUBE o SUBÍ Misionero

Desde el 21 de julio de 2026, los pasajeros abonarán los siguientes valores utilizando la tarjeta electrónica:

Posadas: $1.560

Garupá: $1.670

Candelaria: $1.670

Posadas – Garupá: $2.040

Posadas – Candelaria: $2.380

Candelaria – Garupá: $2.040

Tarifas sin SUBE o SUBÍ Misionero

Quienes utilicen el servicio sin la tarjeta electrónica deberán pagar:

Posadas: $2.000

Garupá: $2.300

Candelaria: $2.300

Posadas – Garupá: $2.800

Posadas – Candelaria: $3.100

Candelaria – Garupá: $2.800

La publicación en el boletín oficial

Además del incremento en las tarifas urbanas, la actualización alcanza a los recorridos interurbanos que conectan las tres ciudades que integran el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITUM), cuyos valores fueron fijados por la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación mediante la Disposición Nº 076.

La medida establece que desde este martes el boleto para viajar entre Posadas y Garupá pasará a costar $2.040 con SUBE Misionero o SUBÍ Misionero y $2.800 para quienes paguen sin tarjeta.

En tanto, el recorrido Posadas-Candelaria, el tramo más extenso del sistema metropolitano, tendrá un valor de $2.380 con tarjeta electrónica y $3.100 sin SUBE o SUBÍ Misionero.

Por su parte, el servicio Garupá-Candelaria también sufrirá una actualización y costará $2.040 con tarjeta y $2.800 sin el sistema electrónico.

La actualización fue debatida previamente en audiencia pública

La readecuación tarifaria fue analizada previamente durante la audiencia pública convocada el pasado 8 de julio en Posadas, un paso obligatorio dentro del procedimiento para la actualización del boleto urbano. Del encuentro participaron representantes de las empresas prestatarias, funcionarios provinciales y municipales, la Defensoría del Pueblo, concejales y usuarios del sistema.

Durante la audiencia, Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA) defendió la necesidad de actualizar las tarifas al sostener que el incremento sostenido de los costos operativos pone en riesgo la sustentabilidad del servicio. La empresa expuso que el costo por kilómetro recorrido alcanza actualmente los $7.520, mientras que la denominada tarifa técnica se ubica en $5.646 por pasajero, muy por encima del valor que finalmente paga el usuario gracias al aporte de subsidios provinciales y municipales.

En contrapartida, quienes participaron como usuarios manifestaron su preocupación por un nuevo incremento del boleto y reclamaron que cualquier actualización tarifaria esté acompañada por mejoras concretas en la calidad del servicio. Entre los planteos más reiterados estuvieron la necesidad de incrementar las frecuencias, reducir las demoras en horarios pico, ampliar la cobertura en algunos barrios y fortalecer el control sobre las empresas concesionarias.

También se solicitaron mejoras en la información brindada a los pasajeros a través de las aplicaciones de seguimiento de las unidades y mayor previsibilidad en los horarios de circulación.

Durante esa misma audiencia, el defensor del Pueblo de Posadas, Juan Matías Paonessa, presentó un relevamiento que reflejó la importancia del transporte público en la vida cotidiana de los vecinos. Según ese informe, el 90% de los usuarios utiliza el colectivo al menos una vez por semana y el 60% lo hace diariamente, por lo que cualquier modificación tarifaria tiene un impacto directo sobre la economía de las familias.

Paonessa sostuvo además que el costo real por pasajero transportado ronda actualmente los $4.458, de los cuales aproximadamente el 70% corresponde a combustible, salarios del personal y mantenimiento de las unidades.

Desde el municipio también se recordó que, tras la eliminación de los subsidios nacionales al transporte, la Provincia de Misiones y la Municipalidad de Posadas continúan sosteniendo gran parte del financiamiento del sistema, permitiendo que el usuario abone alrededor del 30% del costo real del viaje, mientras el porcentaje restante es cubierto mediante aportes estatales.

Cómo se definieron los nuevos valores

La resolución recuerda que, de acuerdo con la normativa vigente, cada municipio tiene competencia para fijar las tarifas del transporte urbano dentro de su jurisdicción.

En ese marco, la Municipalidad de Posadas estableció el boleto urbano en $1.560 con SUBE Misionero y $2.000 sin tarjeta, mientras que Garupá y Candelaria fijaron el pasaje urbano en $1.670 con tarjeta electrónica y $2.300 sin ella.

Por su parte, las tarifas correspondientes a los servicios interurbanos fueron determinadas por la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación de Misiones, conforme a las facultades otorgadas por el Decreto Provincial Nº 1317/2023.

Así, el recorrido Posadas–Garupá quedó fijado en $2.040 con SUBE y $2.800 sin tarjeta, mientras que el tramo Posadas–Candelaria pasó a costar $2.380 con SUBE y $3.100 sin el sistema electrónico. El trayecto Garupá–Candelaria tendrá un valor de $2.040 con SUBE y $2.800 sin SUBE.

Entra en vigencia tras la resolución de la Comisión Ejecutiva

Con la firma de la Resolución Nº 002, la Comisión Ejecutiva Coordinadora del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano dispuso la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario y ordenó su notificación a los municipios de Posadas, Garupá y Candelaria, a Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA) y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La actualización constituye el paso administrativo final del proceso iniciado con la audiencia pública y consolida el nuevo esquema de tarifas para el transporte urbano e interurbano del área metropolitana de Posadas.