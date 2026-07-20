La Agencia Tributaria Misiones destacó que la medida redujo tiempos de espera en los accesos terrestres y generó un mayor interés de proveedores externos por ingresar al mercado provincial.

A casi tres semanas de la entrada en vigencia de la suspensión del pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos en los puestos de control de ingreso a Misiones, la Agencia Tributaria Misiones (ATM) informó que ya se incorporaron 170 nuevos contribuyentes de otras provincias. El dato refleja un renovado interés de proveedores externos por comercializar sus productos en el mercado misionero.

La medida modificó la operatoria en los puestos de control de El Arco, Centinela, Azara y el límite con Colonia Liebig. El trámite se redujo a una declaración informativa con tasa en cero, lo que agilizó el ingreso de mercaderías.

“Un camión que antes demoraba entre 30 y 40 minutos en una fila, hoy completa el procedimiento en un promedio de 6 a 7 minutos. La congestión desapareció”, señalaron desde la ATM.

Además de la reducción de tiempos, el organismo subrayó que la flexibilización del régimen alcanza al 95% de los contribuyentes que ingresan mercaderías a Misiones, principalmente pequeñas y medianas empresas. El 5% restante, integrado por grandes compañías, mantiene un esquema de pago global automatizado.

Impacto en la logística y en el mercado

La eliminación del pago a cuenta comenzó a revertir uno de los cuestionamientos históricos vinculados al ingreso de mercaderías desde otras jurisdicciones. El balance inicial muestra que la medida no solo alivió la operatoria logística, sino que también abrió la puerta a nuevos actores económicos.

Según los registros de la ATM, los 170 nuevos contribuyentes externos se incorporaron en lo que va del mes, consolidando un crecimiento en la participación de proveedores de otras provincias.

Próximas medidas

Durante el mismo balance, la Agencia Tributaria Misiones recordó que a partir del 1° de agosto dejarán de aplicarse retenciones automáticas en billeteras virtuales para monotributistas de las categorías A, B, C y D, además de usuarios que no desarrollan una actividad económica de gran escala.

Hasta ahora, el sistema aplicaba retenciones de entre el 2,5% y el 4% sobre acreditaciones vinculadas a un CUIT, incluso en transferencias cotidianas que no correspondían a operaciones comerciales. Con la modificación, ese mecanismo dejará de aplicarse para los contribuyentes comprendidos, evitando descuentos sobre movimientos que no constituyen hechos imponibles.