Las cuadrillas municipales continúan ejecutando tareas de reparación y mantenimiento de la calzada en avenidas, calles céntricas y barrios de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad vial.

El Municipio avanza con un nuevo frente de bacheo en distintos sectores

La Municipalidad de Posadas mantiene en marcha un amplio operativo de bacheo que alcanza diversos puntos estratégicos de la ciudad, como parte del plan permanente de conservación y mantenimiento de la infraestructura vial.

Durante esta etapa, los trabajos se desarrollan en Catamarca entre Rivadavia y Buenos Aires; Buenos Aires entre Catamarca y Entre Ríos; Buenos Aires entre La Rioja y Córdoba; Buenos Aires y Córdoba; Santa Fe y Corrientes, además de intervenciones en los barrios Unión, CH 2, CH 5, CH 36, CH 58 y CH 67.

Las cuadrillas también trabajan sobre calle 81 y avenida Tacuarí; calle 136 y calle 108; avenida 213 y Quaranta; Montecarlo y calle 107; calle 107 entre calles 138 y 142; calle Luzuriaga; y Navaja Centeno y calle 144, atendiendo sectores que presentan desgaste producto del tránsito y las condiciones climáticas.

Estas tareas comprenden la remoción del material deteriorado, la preparación de la base y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica, permitiendo recuperar la superficie de rodamiento y prolongar la vida útil de las arterias intervenidas.