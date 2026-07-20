20/07/2026 General

Con la ejecución del asfalto, el Municipio culminó un plan de intervención en la Chacra 86, que incluyó obras hidráulicas, cordón cuneta, bacheo profundo, ejecución de paquete estructural y pavimentación, mejorando la conectividad y la calidad de vida de los vecinos.

El Municipio concluyó obras de infraestructura urbana en la Chacra 86, cuya intervención integral permitió transformar la circulación y optimizar el escurrimiento pluvial en uno de los sectores más transitados del barrio.

La etapa final consistió en la ejecución de asfalto sobre empedrado y la construcción del paquete estructural con posterior pavimentación, completando así un proyecto que previamente contempló la realización de obras hidráulicas, cordón cuneta y trabajos de bacheo profundo, fundamentales para garantizar la durabilidad de la nueva calzada.

Las tareas se desarrollaron sobre calle Zabala, entre Acevedo y Neumann, donde se ejecutó pavimento sobre el empedrado existente, mientras que en calle Neumann, entre avenida San Martín y Soria, se construyó el paquete estructural y la carpeta asfáltica, consolidando una red vial más segura y eficiente para vecinos y conductores.