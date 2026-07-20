Con funciones en el Teatro Lírico y una amplia agenda de talleres, muestras, juegos, lectura, ciencia y tecnología, comienza una nueva semana de propuestas para toda la familia.

El Parque del Conocimiento vuelve a desplegar desde este lunes una programación que cruzará teatro, danza, juegos, lectura, arte, ciencia y tecnología hasta el sábado 25. A la agenda prevista para la segunda semana se sumarán las actividades que habían sido postergadas el miércoles pasado, completando seis jornadas consecutivas con propuestas para chicos, jóvenes y familias.

Un lunes para volver a soñar

El Teatro Lírico recibirá hoy a Sueños en Movimiento, el musical de Patrimonio Regional que combina teatro, danza, música, percusión y proyecciones visuales. Con funciones a las 16 y 18 hs., la obra propone un viaje familiar atravesado por la fantasía y la importancia de mantener viva la capacidad de soñar, imaginar y crear. En tanto que a las 16 hs., la Plaza Seca será escenario de Plaza de Juegos y Arte, una invitación del Ballet Folklórico a compartir pintura, cuentos, movimiento, expresión corporal, rondas y juegos cooperativos.

La Biblioteca Pública de las Misiones sumará actividades de lectura, creatividad, ajedrez, braille, botánica, yoga y juegos de ingenio, además de su zona gamer. El Centro de Arte mantendrá abiertas las muestras HQ: Cuentos de esta Selva, La Cocina del Arte, Estación Conocimiento y Cuentos Visuales.

Desde las 16 hs. También se podrán recorrer las instalaciones del Observatorio Astronómico de las Misiones y, a las 17, se desarrollará Aventura Estelar, un taller para chicos y chicas de 7 a 13 años que propone imaginar un viaje desde nuestro planeta hacia el Sistema Solar y las estrellas.

El martes, una tarde para explorar

Mañana comenzará formalmente la programación preparada para la segunda semana. Desde las 15 hs., la Biblioteca ofrecerá, trivias, juegos de ingenio, actividades de botánica, yoga y una zona dedicada a videojuegos, mangas, cómics y novelas gráficas. También habrá encuentros del taller básico de Zotero y, a las 17, una nueva edición de Cuentos que acunan, con lecturas y narraciones destinadas a niños y niñas de 3 a 6 años acompañados por una persona adulta.

El Centro de Arte podrá visitarse a partir de las 15 hs.., mientras que el Observatorio abrirá desde las 16. A las 17 se realizará nuevamente el taller para grandes y chicos Aventura Estelar y, desde las 19, habrá observaciones astronómicas con el telescopio principal, sujetas a las condiciones climáticas.

Las entradas para las funciones del Teatro Lírico se entregan una hora antes de cada espectáculo en la Plaza Seca, hasta agotar el cupo. Todas las actividades son con entrada libre, aunque algunas poseen capacidad limitada. Durante las Vacaciones en el Parque, el predio permanece cerrado por la mañana. Se recomienda concurrir con una botella de agua, que podrá recargarse en los puntos de hidratación disponibles.