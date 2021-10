La ex pareja y las hijas del Diez publicaron en sus redes sociales emotivos mensajes a 61 años del nacimiento de Diego Maradona.

Los hijos de Diego Armando Maradona y su ex mujer Claudia Villafañe recordaron al jugador este sábado, día en que el Diez cumpliría 61 años. Su emoción por transitar el primer año de cumple años sin la presencia física de Diego se hizo sentir en los emotivos posteos que le dedicaron.

La ex esposa de Diego Maradona posteó en sus historias de instagram una foto del cielo, desde Barcelona, a donde viajó para acompañar a su nieto Benjamín para que se reencuentre con su padre Sergio «Kun»Agüero. «Donde estoy ya es 30/10. ¡Feliz cumple al cielo! Sé que todo lo ves», escribió .

Claudia y Diego fueron novios desde la adolescencia y se casaron en 1989, en el Luna Park. La separación aconteció a fines de la década del 90. De ahí en más hubo etapas de buena convivencia, incluso Villafañe se encargó de cerrar su contrato como técnico de la Selección en 2008, y otras con fuertes cruces entre amos. Diego llevó a Claudia a juicio por cuestiones económicas: la acusó de haberse comprado siete departamentos en Miami con su dinero.

Pero Claudia no fue la única. Dalma y Gianinna, hijas de su relación con Diego también saludaron a su padre en Instagram. Junto a una foto en que se ve a ambas junto a su padre y al pequeño Benjamín, Dalma escribió: «En un cumple tuyo, hace mucho, nos pediste que siempre siempre siempre el 30/10 sea una fiesta, estés o no estés vos! Ese día te dijimos que te callaras que vos ibas a estar siempre! Hoy se me hace muy difícil cumplir tu deseo de festejar! Si no estás vos, no tiene sentido! Estás conmigo todos los días pero qué difícil es no pelearme con la negra para ver quién te saluda primero! Es mentira que el tiempo cura todo, para mí es cada vez más difícil… Feliz cumple al cielo! Te extraño y te amo para siempre!»

En tanto, Gianinna escribió «La vida por abrazarte así de nuevo», junto a una foto de la década del 90 en la que el 10 está con el mechón rubio dandole un beso, en la que también aparecen su mamá y su hermana.

Por su parte, Diego Junior, el primer hijo de la vida de Diego Armando, también recordó a su padre. El nacido en Nápoles posteó la imagen de la camiseta argentina en el aire, en uno de los homenajes que se vienen llevando a cabo en el fútbol argentino con las palabras: «Feliz cumple pa!, te amo».