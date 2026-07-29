Con el objetivo de generar espacios de integración, apropiación del barrio y vivencias

compartidas, los abuelos festejaron su semana en un evento llevado a cabo este último fin de semana en el Polideportivo de Itaembé Guazú. La jornada fue organizada por el Instituto

Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) en conjunto con la Municipalidad de Posadas.

Hubo propuestas físicas, danza y un bingo.

De la iniciativa participaron grupos de baile del barrio, que acompañaron el momento

dedicado a la danza, mientras que el bingo funcionó como un espacio de sociabilización entre los vecinos, con entrega de premios simbólicos.

La gerente social del IPRODHA, Carmen Glosnicki, explicó que la propuesta busca generar

instancias de vinculación para los adultos mayores del barrio. «Queríamos estar presentes con actividades que les permitan reunirse, compartir e integrarse. Fue la excusa para que se conozcan, compartan y se lleven un premio simbólico», señaló.

Glosnicki agregó que la idea surgió a partir de experiencias previas del organismo en la zona con personas mayores donde vieron la importancia de generar espacios para que se reúnan, salgan de sus casas y puedan socializar con sus vecinos.

Por su parte, la directora de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Posadas, Rosana

Medina, destacó la convocatoria: «Celebramos a los abuelos, y para eso invitamos a los vecinos, como también a los centros de adultos mayores que hay en el barrio, para que se puedan encontrar. La verdad que tenemos muy buena convocatoria; si bien hay invitación

previa, los vecinos se han acercado y eso es muy importante».

Entre las abuelas del barrio que compartieron su experiencia, se encontraba María Teresa

Martínez, quien comentó que “Es la primera vez que estoy acá y es un grupo re lindo, y es todo lindo. Para las personas que están solas, como yo, es algo lindo, hermoso».

En tanto, Estela Ramírez remarcó el valor de este tipo de eventos «Esta actividad es genial, es una iniciativa perfecta para los abuelos, que venimos de casa a activarnos en estos encuentros.

Esto nos levanta el ánimo, nos saca de casa, tenemos actividad social», concluyó la vecina de Itaembé Guazú.