Con la finalidad de establecer el cumplimiento de los pesos máximos permitidos para los distintos tipos de transportes de carga y así resguardar el correcto estado de la infraestructura de la red vial, contribuir a la seguridad en el tránsito y hacer observar las normas para el uso de las rutas con diferentes clases de vehículos, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) está construyendo un puesto fijo de control de peso de camiones y similares.

El punto de verificación estará emplazado en la Ruta Provincial Nº 103 en el municipio de Santa Ana, concretamente a unos 3 kilómetros de la intersección con la Ruta Nacional Nº 12, poco antes del acceso al Parque Temático de Santa Ana.

Para la obra se previeron todos los elementos necesarios a incorporar en la zona de camino que permitan la detención segura de los vehículos a ser inspeccionados: carril de desaceleración, zona de espera, dársena con zona de pesaje, sector de maniobras y carril de aceleración para la integración de los transportes a la calzada principal después del paso por el procedimiento control.

Obra iniciada

La construcción de la mencionada obra se encuentra en pleno proceso, por lo que ya se está ejecutando movimiento de suelo y conformación de la base estructural del sector donde se ampliará la calzada pavimentada para complementar a la principal y desarrollar los carriles nuevos y la dársena con los sectores mencionados.

El objetivo de la incorporación de una base permanente de control de peso de cargas responde a la necesidad de resguardar las inversiones que se vienen concretando en la red vial provincial, evitando el deterioro excesivo derivado del sobrepeso de las unidades de transporte de cargas. El peso y las dimensiones de los vehículos están regulados por las normativas nacionales y provinciales vigentes y las especificaciones propias de cada vehículo, por lo que el cumplimiento de tales preceptos técnicos debe ser observado por los transportistas a fin de desempeñar sus servicios dentro de las reglamentaciones previstas.

En una primera etapa, la posta de control de la DPV informará a los transportistas que se encuentren fuera de los valores máximos previstos para que puedan adecuarse a la normativa. Posteriormente se iniciará el proceso definitivo de control con la posibilidad de establecer actas sancionatorias por las infracciones que pudieran cometer los operadores de vehículos de carga.

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