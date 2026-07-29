Cero recurrencia, máxima precisión, enterate como es la cirugía que cambia el pronóstico del cáncer de piel en Misiones

Un tratamiento que hasta hace pocos años parecía reservado a centros de alta complejidad porteños hoy se realiza de manera rutinaria en el Hospital René Favaloro, con articulación directa con el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”. Se trata de la cirugía de MOHS, considerada internacionalmente el “gold standard” para el tratamiento del cáncer de piel, que en el último año permitió realizar 200 intervenciones con un control intraoperatorio del cien por ciento de los márgenes tumorales, mayores tasas de curación, menor recurrencia y un cuidado especial de tejidos sanos en zonas tan sensibles como el rostro, las manos y los genitales.

El servicio de Cirugía Plástica del Hospital Favaloro, además, trabaja en estrecha conexión con Dermatología tanto del Madariaga como de su nosocomio, garantizando un abordaje integral que acompaña al paciente desde el diagnóstico hasta el seguimiento final.

Un abordaje integral, de la piel al bisturí

El doctor Oscar Prevosti, del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital René Favaloro, explicó que la propuesta terapéutica no se limita a la intervención quirúrgica. “En este hospital lo que hacemos es todo el tratamiento de cirugías de cáncer de piel, donde trabajamos en una estricta conexión con el servicio de dermatología del hospital Madariaga y del hospital Favaloro, dándole un tratamiento de una manera más integral a cada paciente, desde su diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento final de cada paciente”, señaló.

Y agregó un dato que distingue al efector dentro del sistema público provincial: “Es importante destacar que en este hospital contamos con la técnica de MOHS, que es el único hospital donde se realiza a nivel público en la provincia.”

MOHS, la técnica que redefine la precisión quirúrgica

El doctor Sebastián Kramer, también del Servicio de Cirugía Plástica del Favaloro, detalló el funcionamiento de una técnica que lleva ya un año de aplicación sostenida en el hospital. “Venimos realizando ya hace un año en el hospital la cirugía de MOHS, que hoy día es considerada el gold estándar para el tratamiento de cáncer de piel”, afirmó.

Según explicó, la particularidad del procedimiento radica en su capacidad diagnóstica y terapéutica simultánea: “Esta cirugía es específica para este tipo de lesiones, ya que con ella podemos establecer tanto un diagnóstico y un tratamiento con un control intraoperatorio del 100% de los márgenes.”

El resultado, remarcó, se traduce directamente en mejores desenlaces clínicos: “Con esto logramos mayores tasas de curación y menores tasas de residuos, o sea de recurrencia, de que vuelva a salir el tumor.”

Conservar tejido sano, la otra cara de la cirugía

Más allá de la eliminación del tumor, Kramer subrayó un aspecto clave de la técnica: la preservación del tejido no afectado en zonas de alta sensibilidad funcional y estética. “También logramos conservar tejidos sanos en áreas específicas como la cara, las manos, los genitales, donde el ahorro de tejidos sanos es fundamental en este tipo de patología, que también nos sirve para la reconstrucción”, indicó.

En cuanto a la modalidad de atención, precisó que la mayoría de los procedimientos no requiere internación prolongada: “Esta es una cirugía que en la mayoría de los casos la realizamos de forma ambulatoria, con anestesia local y un pequeño porcentaje la realizamos con anestesia general.” Sobre el volumen de trabajo actual, el profesional fue contundente: “Actualmente en el año llevamos hecha 200 cirugías de MOHS en el hospital Favaloro.”

Una red que excede los límites de un solo hospital

La derivación de pacientes muestra el funcionamiento articulado entre distintos efectores de salud pública de la provincia. “Recibimos pacientes tanto del hospital Madariaga, también del hospital Favaloro y de todo el interior de la provincia”, detalló Kramer, dando cuenta del alcance territorial de un servicio que no distingue procedencia geográfica dentro de Misiones.

De cara al futuro, el equipo se plantea metas concretas de crecimiento y mejora continua: “Como expectativas queremos aumentar el número de cirugías y disminuir obviamente el número de recurrencias.”

El rol estratégico de la Fundación Parque de la Salud

Detrás de estos resultados hay una decisión institucional sostenida en el tiempo: la incorporación de tecnología calificada al sistema público de salud misionero. La Fundación Parque de la Salud cumple un rol central en ese proceso, coordinando la inversión en equipamiento de alta complejidad y en la formación de equipos médicos especializados que permiten sostener técnicas como la cirugía de MOHS dentro del ámbito público.

Este trabajo conjunto entre la Fundación y los servicios asistenciales del Hospital Madariaga y del Hospital Favaloro es lo que posibilita que Misiones cuente con un desarrollo tecnológico y humano equiparable al de los grandes centros del país, garantizando que cada paciente, sin importar su lugar de origen dentro de la provincia, acceda a diagnósticos y tratamientos de máxima precisión.