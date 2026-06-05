El domingo, si el tiempo lo permite, en el circuito Parque de la Ciudad se desarrollará el Gran Premio “Día del Bicicletero”. La fecha forma parte del calendario provincial donde competirán ciclistas de toda la región en seis categorías.

La Asociación Misionera de Ciclismo confirmó que el próximo domingo se disputará la 4° fecha del certamen provincial. El circuito del Parque de la Ciudad será el escenario de la jornada que comenzará por la mañana.

Será en el marco del “Día del Bicicletero” y contará con importante presencia de representantes de la provincia y de la región. “Será de nivel regional e internacional ya que recibimos consultas de paraguayos y brasileños. Vendrán de distintas ciudades de Chaco y de Corrientes también. Además contaremos con importantes premios en efectivo”, indicó María Eugenia Silva, prosecretaria de la Asociación Misionera de Ciclismo, en diálogo con LT 17 Radio Provincia de Misiones.

Cabe aclarar que en caso de lluvias, la cuarta fecha pactada para este domingo, se suspenderá.

El orden de largada de las pruebas será así:

Master E y D

Master C y Damas

Master B

Infantiles

Élite II

Élite

Especial participación de categoría infantiles.