Las intensas ráfagas de viento, la sequía y distintas conductas negligentes mantienen en máxima alerta a los equipos de emergencia. En las últimas horas, los Bomberos de la Policía de Misiones realizaron más de 20 intervenciones por incendios de malezas, viviendas, pinares, eucaliptales, caída de árboles, desprendimientos de estructuras y focos ígneos originados por distintas causas, evitando que las llamas provocaran daños aún mayores.

Durante la jornada, las dotaciones trabajaron en Apóstoles, Garupá, Posadas, Jardín América, Mártires, Caraguatay, Bonpland y Dos de Mayo, donde combatieron incendios que afectaron malezales, plantaciones forestales, residuos, rollos de madera y una vivienda abandonada. En varios casos, la rápida intervención evitó que el fuego alcanzara casas, establecimientos productivos y otras estructuras.

Además de los incendios, los fuertes vientos generaron otras emergencias. En Posadas, los bomberos retiraron una rama de gran porte que amenazaba con caer sobre la vía pública y aseguraron una vivienda de Itaembé Guazú, donde el techo de chapa del segundo piso se desprendió parcialmente por las ráfagas, eliminando el riesgo para vecinos y transeúntes.

En Dos de Mayo, sobre la Ruta Nacional 14, la caída de un poste de energía eléctrica provocó un principio de incendio de malezas que fue extinguido antes de su propagación. En Bonpland también se combatieron tres focos simultáneos, uno de ellos afectando unas cuatro hectáreas de plantación de pino, mientras que en Caraguatay otro incendio alcanzó aproximadamente una hectárea de eucaliptal y malezas.

Desde la Policía de Misiones recordaron que las condiciones climáticas actuales favorecen la rápida propagación del fuego y advirtieron que muchas emergencias se originan por acciones evitables, como quemas de residuos, el uso irresponsable del fuego o arrojar colillas de cigarrillos sobre vegetación seca. Ante cualquier foco ígneo o situación de riesgo, solicitaron dar aviso inmediato al 911 para permitir una respuesta rápida y evitar consecuencias mayores.