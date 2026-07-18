El trabajador permanece internado tras ceder un poste del tendido eléctrico debilitado por el fuego en Bonpland. Mientras tanto, Bomberos de la Policía de Misiones, junto a efectivos policiales y bomberos voluntarios, continúan desplegados en distintos municipios para combatir incendios y atender emergencias derivadas de la sequía y los fuertes vientos.

Un operario de Energía de Misiones, de 46 años, permanece internado luego de sufrir un accidente cuando realizaba tareas de reparación sobre un poste del tendido eléctrico dañado por un incendio de malezas en Bonpland.

El hecho ocurrió cerca de las 3:00 de este sábado sobre la Ruta Provincial N.º 4, a la altura del kilómetro 12. Horas antes, en ese mismo sector, efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Leandro N. Alem habían trabajado para controlar un foco ígneo que afectó malezas y parte de la infraestructura eléctrica. Durante las tareas de reparación, el poste de madera, debilitado por la acción del fuego, cedió y provocó la caída del trabajador, quien fue trasladado al Hospital de Alem, donde permanece bajo atención médica.

El accidente se produjo en medio de una intensa actividad operativa que mantiene movilizados a los Bomberos de la Policía de Misiones. En las últimas 48 horas ya realizaron más de 60 intervenciones en distintos puntos de la provincia, muchas de ellas en forma conjunta con dependencias policiales y cuerpos de Bomberos Voluntarios.

Entre los procedimientos de las últimas horas se destacan incendios de malezas en Posadas, Garupá, Santa Ana e Itaembé Guazú; el incendio de un semirremolque con material combustible en el Autódromo Rosamonte; un principio de incendio en un secadero de hoja de yerba mate de Campo Ramón, controlado junto a Bomberos Voluntarios de Villa Bonita; la atención de una fuga de gas en un edificio del microcentro de Posadas; la verificación de un principio de incendio en un equipo de aire acondicionado y la remoción de árboles y ramas caídas que obstaculizaban la circulación en Posadas y Oberá.

Desde la Policía de Misiones se reitera el pedido a la comunidad de evitar quemas y extremar las medidas de prevención, ya que la sequía, las altas temperaturas y los fuertes vientos favorecen la rápida propagación del fuego, poniendo en riesgo viviendas, infraestructura y también a quienes trabajan para controlar las emergencias y restablecer los servicios afectados.