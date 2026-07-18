Las intervenciones se realizan en distintos municipios e incluyen reparaciones, acondicionamiento de espacios y trabajos de emergencia antes del regreso de los estudiantes. El plan busca garantizar mejores condiciones edilicias para la segunda mitad del ciclo lectivo.

El Gobierno de Misiones lleva adelante un operativo de infraestructura que alcanza a 80 establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia. Las tareas comprenden obras de mantenimiento, refacciones y mejoras edilicias, con el objetivo de garantizar mejores condiciones en los edificios escolares, con el objetivo de optimizar las instalaciones de cara a la segunda parte del ciclo lectivo 2026.

Los trabajos son ejecutados de manera conjunta por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la Unidad Sectorial de Coordinación y Ejecución de Programas y Proyectos Especiales (Uscepp) y el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha).

La planificación permite desarrollar intervenciones simultáneas en diferentes municipios y contempla, además, diez establecimientos incluidos en el programa de Obras Menores de Emergencia, entre ellos escuelas de Garupá, Posadas, Puerto Iguazú, San Javier, Puerto Libertad, Colonia Oásis, Panambí, Montecarlo y Eldorado, según precisaron desde la cartera educativa a canal12misiones.com.

Mejoras edilicias y equipamiento escolar en las escuelas de la provincia

Desde el ministerio señalaron además que estas acciones forman parte de una estrategia de mantenimiento permanente de la infraestructura escolar. Las intervenciones incluyen reparaciones, acondicionamiento de espacios y otras obras destinadas a mejorar el funcionamiento de los establecimientos.

Las obras se incluyen en el plan de inversión educativa que el Gobierno de Misiones puso en marcha este año, con una asignación de $1.150 millones destinada a mantenimiento, mejoras edilicias y equipamiento escolar en establecimientos de distintos municipios. La planificación también contempla políticas de acceso y permanencia dentro del sistema educativo.

El esquema se sostiene con recursos provinciales, en un contexto marcado por la caída de la recaudación y la reducción de las transferencias nacionales. Además de las intervenciones en infraestructura, la estrategia incluye el financiamiento del Boleto Educativo Misionero y las actualizaciones salariales acordadas para el sector docente durante el año.