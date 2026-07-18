En intervenciones realizadas en Loreto y General Alvear, efectivos policiales rápidamente para proteger a dos ejemplares de fauna silvestre que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Ambos fueron puestos a resguardo para su recuperación y posterior reinserción en su ambiente natural.

La Policía de Misiones concretó este viernes dos nuevos rescates de fauna silvestre en las localidades de Loreto y General Alvear, donde un oso melero y un venado bebé fueron encontrados en situaciones que comprometían su supervivencia. Gracias a la intervención conjunta con especialistas en conservación, ambos ejemplares quedaron a resguardo.

El primer procedimiento se realizó en el barrio Los Taquitos, en jurisdicción de Loreto, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un oso melero (Tamandua tetradactyla) trepado a un árbol junto a una vivienda. Efectivos de la Comisaría de Santa Ana acudieron al lugar y solicitaron la colaboración de un especialista de Ecología. Posteriormente, el coordinador de la zona sur, Onecimo Olivera, logró descender al animal y trasladarlo al Parque Provincial Teyú Cuaré, donde permanecerá bajo resguardo.

Horas más tarde, en General Alvear, una vecina informó sobre la presencia de un venado bebé que se encontraba solo y visiblemente asustado en un camino vecinal. Los policías rescataron al ejemplar y lo entregaron al Centro de Rescate y Conservación de Fauna Silvestre OHANA, donde recibirá los cuidados necesarios hasta que pueda ser reinsertado en su hábitat natural.

Desde la Policía de Misiones se recuerda que, ante el hallazgo de animales silvestres, la recomendación es no intentar capturarlos ni manipularlos y dar aviso inmediato al 911, para garantizar una intervención segura tanto para las personas como para la fauna protegida.