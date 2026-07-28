La Municipalidad de Posadas pondrá en vigencia un Régimen Especial de Facilidades de Pago destinado a quienes registren deudas de la Tasa General de Inmuebles (TGI) y/o de la Tasa de Barrido y Limpieza (TBL), con el objetivo de acompañar a las familias posadeñas en el actual contexto económico y facilitar la regularización de sus obligaciones tributarias.

La Municipalidad de Posadas implementa un Régimen Especial de Facilidades de Pago para la Tasa de Barrido y Limpieza y la Tasa General de Inmuebles

La medida fue impulsada por la Secretaría de Hacienda, Desarrollo Económico y Turismo junto con la Dirección General de Rentas, a partir de un análisis de la evolución de la recaudación y de la situación económica que atraviesan muchos contribuyentes. El propósito es brindar una herramienta que permita ponerse al día con condiciones más favorables, fortaleciendo al mismo tiempo los recursos que hacen posible la prestación de los servicios municipales.

El régimen estará vigente desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2026.

Los contribuyentes podrán optar por las siguientes modalidades:

• Pago al contado: reducción del 60% de los intereses resarcitorios.

• Pago en hasta 3 cuotas: reducción del 40% de los intereses resarcitorios.

• Pago en hasta 6 cuotas: reducción del 20% de los intereses resarcitorios.

El secretario de Hacienda, Desarrollo Económico y Turismo, Martin Leiva Varela, destacó que la iniciativa busca ofrecer una respuesta concreta a la realidad que atraviesan muchos vecinos. «Sabemos que muchas familias hacen un gran esfuerzo para cumplir con sus obligaciones, pero el contexto económico muchas veces dificulta ese objetivo. Por eso diseñamos una herramienta que les permita regularizar su situación con mejores condiciones, acompañando a los contribuyentes y, al mismo tiempo, fortaleciendo los recursos que hacen posible sostener los servicios públicos y continuar realizando obras e inversiones que mejoran la calidad de vida de los posadeños», expresó.

Desde el Municipio remarcaron que este régimen representa una oportunidad para que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias mediante condiciones más accesibles, al tiempo que contribuyen a consolidar los recursos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y el desarrollo de nuevas obras para la ciudad.