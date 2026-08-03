En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Salón de las Dos Constituciones reunió a autoridades, profesionales de la salud y equipos interdisciplinarios para compartir avances, desafíos y estrategias orientadas a fortalecer la promoción, protección y apoyo de esta práctica en Misiones.

Con una amplia participación de referentes del sistema sanitario provincial, la propuesta permitió intercambiar experiencias, analizar los principales desafíos para sostener la lactancia durante los primeros meses de vida y reafirmar el compromiso de las instituciones en la construcción de políticas públicas que favorezcan el acompañamiento a las familias.

La apertura estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura, Lilian Tartaglino; la referente provincial de Lactancia y miembro de la Comisión Provincial de Lactancia del Ministerio de Salud, María Zadorozne; y el subsecretario de Salud, Javier Mattivi. Luego se desarrollaron exposiciones sobre la situación de la lactancia materna en Misiones, los desafíos del período neonatal, el funcionamiento del Banco de Leche Humana y experiencias de centros de lactancia de la provincia.

En representación de la Cámara de Representantes, Tartaglino transmitió el saludo del presidente del Poder Legislativo, Sebastián Macias, y dio la bienvenida a los asistentes. Destacó que la Semana Mundial de la Lactancia Materna constituye una oportunidad para visibilizar la importancia de esta práctica y fortalecer las acciones que ya se desarrollan para promoverla.

Señaló que, si bien la mayoría de los recién nacidos en Misiones inicia la lactancia materna al egresar de las maternidades, el desafío sigue siendo sostenerla durante los primeros meses de vida. Asimismo, remarcó que el acompañamiento debe alcanzar a todas las madres, incluso a aquellas que no pueden o eligen no amamantar, promoviendo información, contención y el fortalecimiento del vínculo con sus hijos.

Además, expresó que la Cámara de Representantes es «una casa de todos los misioneros» y puso a disposición el trabajo de la Comisión de Salud para continuar impulsando iniciativas vinculadas con esta temática.

A continuación, Zadorozne presentó un diagnóstico actualizado sobre la situación de la lactancia materna en la provincia. Explicó que el 97 por ciento de los recién nacidos recibe el alta de las maternidades con lactancia materna exclusiva, aunque ese porcentaje disminuye de manera significativa al cuarto y al sexto mes de vida. En ese sentido, sostuvo que los datos muestran la necesidad de reforzar las acciones de acompañamiento, sostener los espacios amigos de la lactancia y profundizar el trabajo articulado entre el sistema de salud, las instituciones y la comunidad.

También destacó que Misiones mejoró de manera sostenida sus indicadores en comparación con las primeras mediciones realizadas hace más de dos décadas, aunque consideró que aún quedan desafíos para favorecer la continuidad de la lactancia, especialmente cuando las madres deben reincorporarse a sus actividades laborales.

Por su parte, Mattivi destacó el trabajo conjunto que vienen realizando los equipos de salud para promover la lactancia materna durante todo el año y afirmó que la Semana Mundial constituye una instancia para fortalecer una política pública permanente. Además, señaló que Misiones se encuentra entre las provincias con mejores indicadores del país en esta materia y valoró el aporte del Banco de Leche Humana como una herramienta estratégica para el sistema sanitario.

Finalmente, convocó a continuar promoviendo acciones de educación y acompañamiento para que cada vez más familias puedan sostener la lactancia por los beneficios que representa para la salud de niñas y niños.

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