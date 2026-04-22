El siniestro ocurrió hace instantes en la intersección de las calles Rivadavia y Santiago del Estero. Un vehículo terminó volcado tras el impacto y personal de Bomberos trabaja en el lugar para rescatar a un ocupante que permanece dentro del rodado.

Un fuerte accidente de tránsito conmociona el centro de la ciudad esta mañana de miércoles. Por causas que aún se intentan establecer, dos vehículos colisionaron en la esquina de Rivadavia y Santiago del Estero, provocando que uno de ellos terminara volcado sobre la cinta asfáltica.

Según los primeros reportes desde el lugar, la situación es crítica debido a que una persona se encuentra atrapada en el interior del vehículo volcado. Efectivos de la Policía de Misiones y dotaciones de Bomberos trabajan intensamente con herramientas de corte para liberar a la víctima, mientras una ambulancia de la Red de Traslado espera para realizar la derivación de urgencia al Hospital Escuela Ramón Madariaga.

Tránsito interrumpido

Debido al despliegue de las unidades de emergencia, el tránsito se encuentra totalmente cortado en la zona. Se recomienda a los automovilistas evitar las siguientes arterias:

Calle Rivadavia desde San Lorenzo.

Calle Santiago del Estero desde Tres de Febrero.

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