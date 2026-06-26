La Fericoop 2026 abrió oficialmente sus puertas con un acto encabezado por el intendente municipal, Dr. Matías Sebely, quien dejó inaugurada una nueva edición de la muestra que reúne a cooperativas, productores, emprendedores, empresas e instituciones de toda la provincia.

Con el tradicional corte de cintas y un recorrido por los distintos espacios del predio, comenzó una nueva edición de la feria, que este año se desarrolla bajo el lema «Rumbo al Centenario», consolidándose como uno de los encuentros productivos, comerciales, educativos y culturales más importantes de Misiones. La muestra se desarrolla en el Predio de la Navidad, ubicado sobre la avenida Libertador 598, en Leandro N. Alem.

Durante su discurso, el intendente Sebely destacó la importancia de la feria como espacio de encuentro y desarrollo para la región.

«La Fericoop es el reflejo de una comunidad que apuesta al trabajo, a la innovación y al cooperativismo como herramientas para crecer. Cada edición demuestra que cuando el sector público, el sector privado y las instituciones trabajan juntos, los resultados benefician a toda la comunidad.»

Asimismo, agregó:

«Estamos transitando el camino hacia los 100 años de nuestra ciudad y queremos hacerlo mostrando todo el potencial que tiene Alem. Esta feria es una vidriera de nuestro presente y del futuro que seguimos construyendo entre todos.»

Tres días con propuestas para toda la familia

La programación de la Fericoop 2026 ofrece actividades productivas, académicas, empresariales, culturales y recreativas para vecinos y visitantes.

Viernes 26 de junio. La jornada inaugural comenzó con el acto oficial y continuará con visitas guiadas de escuelas, las charlas TED de la Universidad de la Cuenca del Plata sobre Inteligencia Artificial como herramienta amigable y Alimentación Saludable, además de la Jornada de la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones. Por la noche habrá shows de bandas locales, presentación de candidatas a Reina, espectáculos de danza y la elección de la Reina del Cooperativismo.

Sábado 27 de junio. El predio abrirá desde las 10:00 horas y, por la noche, los asistentes podrán disfrutar de un DJ en vivo en la previa de la proyección del partido Argentina vs. Jordania, en un espacio pensado para compartir el encuentro deportivo en comunidad.

Domingo 28 de junio. La última jornada comenzará a las 10:00 horas y contará con el show infantil «Las Pulguitas». El cierre será a las 20:00 horas con la entrega de certificados y presentes a los expositores, marcando el final de una nueva edición de la Fericoop.

Con una amplia participación de expositores, instituciones educativas, cooperativas, emprendedores y empresas, la Fericoop 2026 vuelve a consolidarse como uno de los eventos más importantes de la provincia, fortaleciendo el desarrollo económico, el intercambio de conocimientos y el espíritu cooperativo que caracteriza a Leandro N. Alem.