Técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad y un equipo de la Municipalidad de Apóstoles, encabezado por la intendenta María Eugenia Safrán, inspeccionaron junto a vecinos, frentistas y comerciantes del sector, el área del cruce entre la Ruta Provincial Nº 1 y la Ruta Provincial Nº 10, en la zona urbana de la ciudad.

Allí se definieron los lineamientos de una obra que se proyecta para dotar al mencionado cruce de rutas de una solución vial adecuada en cuanto a seguridad en la circulación.

Se llevarán a cabo modificaciones en el tránsito con un solo sentido de circulación, como si fuera una rotonda, para lo cual es necesario intervenir con obras el sector. Con los cambios se evitará que vehículos que circulan en sentido contrario deban cruzarse en la calzada para tomar una u otra ruta al llegar a la intersección.

Además se llevaron adelante pruebas prácticas con un camión de gran porte, con acoplado de máximas dimensiones, para trazar las nuevas ramas de circulación con la suficiente capacidad de giro para ese tipo de vehículos, asegurando que la solución contemple el tránsito seguro para todos los usuarios.

La obra contemplará pavimentación de la vía de integración y adecuación de la señalización vertical y horizontal en todo el sector de la nueva solución vial. Además se incorporarán trabajos de saneamiento y nuevos drenajes.

Con la seguridad como premisa en el diseño de la red vial y en permanente colaboración con los municipios, el Gobierno de Misiones, a través de la DPV, encara el desarrollo de nueva infraestructura y mejora permanente de la existente en diferentes puntos de toda la provincia.