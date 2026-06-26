Se lleva adelante la 8º edición de la Campaña sanitaria Super Sanitos promovida por la Fundación London Supply en el parque educativo 1º de Mayo de Puerto Iguazú.

Y así arranca Súper Sanitos, la campaña impulsada por la Fundación Grupo London Supply aquí en el corazón del barrio Primero de Mayo en Puerto Iguazú. En tres días, más de 1.200 chicos van a ser monitoreados por todo tipo de doctores, pediatras, especialistas para hacer un relevamiento que año tras año, después de ocho largos años, se impulsa aquí en el barrio Primero de Mayo.

La Directora de Sostenibilidad y Comunicación Estratégica de London Supply Group María Taratuty , contó como surgió la idea , con el objetivo de brindar las mismas oportunidades a todos. Las mismas oportunidades que tuviste vos, vos, mis hijos, ahora las pueden tener ellos también. Así que surgió hace ocho años con la esperanza de ir sumando cada vez más disciplinas y así es como lo hicimos.

Este año sumamos a María Sisman, que es presidenta de Libres de Bullying, para tratar con el nivel secundario y primario temas que hacen a bullying, a sharenting, a un montón de otras cuestiones.

La fortaleza de la campaña Súper Sanitos radica en el tiempo. Son ocho ediciones donde después se hace un relevamiento de la salud educativa.

Con la alegría renovada de ver a los chicos cada vez mejor, de ver que la continuidad en el cuidado de salud de estos chicos y de esta comunidad va dando sus frutos, que vamos encontrando, en general, chicos y familias en mejor estado general de salud. sostuvo el Dr Guillermo Goldfard – Médico Pediatra

El -Oftalmólogo José González del Cerro sostuvo que el balance es siempre positivo, porque uno ve a través del tiempo cómo va mejorando todo desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista, principalmente de nosotros, de los palmiológicos, el desarrollo visual de los chicos, lo pediátrico.

Se ha visto que ha habido, digamos, a través de todos estos años, algo sumatorio, positivo.

Graciela Días, forma parte del equipo de fonoaudiología, remarcó que todos estan colaborando con la detección de los niños que necesitan algún tipo de evaluación o incluso tratamiento fonaudiológico, ya sea desde el aspecto auditivo como también desde la comunicación y el lenguaje. Entonces nosotros detectamos, derivamos y desde la escuela de Jardincito también se hace el seguimiento.

Desde el ayer hasta el viernes 26 inclusive se lleva adelante una nueva edición de la campaña Super Sanitos en Puerto Iguazú. Los alumnos del Parque Educativo acceden de forma gratuita a controles médicos con pediatras, oftalmólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas además de completar el calendario de vacuna y control de peso y talla. Durante el lanzamiento Maria Taratuty directora de la Fundación London Supply remarcó que la campaña es exitosa y se mantiene en el tiempo porque todos trabajan en equipo y lo que hacen lo hacen bien.

Se trata de la octava edición de la campaña médica integral “Supersanitos”, además se dictan talleres de alimentación saludable, lactancia, desarrollo del lenguaje y musicoterapia, destinados a promover hábitos saludables y acompañar el crecimiento integral de los niños y niñas. Este año incorporaron un nuevo taller de convivencia estudiantil con le objetivo de erradicar comportamientos que puedan dañar el autoestima de los compañeros “este año incorporamos un taller para erradicar el bullying, esta campaña se va ajironando y creciendo, no queremos quedarnos afuera de las problemáticas vigentes” expresó María Taratuty.

Este año cuentan con 15 profesionales de la salud, un grupo de Buenos Aires y otros de la provincia quienes complementan el trabajo a nivel local. Ademas el trabajo de los agentes sanitarios del área programática XV y del Hospital SAMIC de Puerto Iguazú. “Esta campaña es exitosa porque todos saben lo que deben hacer y lo hacen bien, porque esa es la clave de la vida, hacer lo que se debe hacer y hacerlo bien” remarcó Taratuty.

Las actividades alcanzarán a los 1.500 estudiantes de la institución apadrinada por la Fundación en Puerto Iguazú. Luego de finalizarla desde la fundación continúan con el trabajo de cargar los datos actuales de los niños y así identificar si algún niño necesita seguimiento o si le han detectado alguna patología que necesita tratamiento.

Este programa se desarrolla con el acompañamiento del Ministerio de Salud de la Provincia y el respaldo del Consejo General de Educación. Asimismo, desde la Fundación destacan el compromiso solidario de profesionales de la salud del sector público y privado, junto con la participación de directivos, docentes y miembros de la comunidad del Parque Educativo “Barrio 1° de Mayo”, además del equipo del Duty Free Shop Puerto Iguazú —los llamados “Ángeles Rojos”—, quienes desde la primera edición se suman cada año, para colaborar con las distintas actividades.