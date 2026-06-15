La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, provocó una ola de tristeza en la comunidad digital. Streamers, youtubers y creadores de contenido de Argentina y España compartieron emotivos mensajes para despedir al joven influencer.

La confirmación de la muerte de Gaspar Prim Díaz, popularmente conocido como Gaspi, generó una profunda conmoción en el mundo. El creador de contenido de 22 años fue una de las víctimas del accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, y su fallecimiento provocó una inmediata reacción entre colegas, amigos y seguidores.

Uno de los primeros en expresarse fue Martín Pérez Disalvo, quien recordó el proceso personal que atravesaba el joven influencer. “La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo e ilusionado cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote”, escribió. Luego agregó: “La vida es muy injusta. Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo”.

También se pronunció Lautaro del Campo, quien destacó los cambios positivos que Gaspi había realizado en su vida. El streamer recordó conversaciones mantenidas antes de un evento de boxeo entre creadores de contenido y aseguró que siempre será recordado por la alegría que transmitía.

Por su parte, Migue Granados expresó su sorpresa y dolor por la noticia. “Qué locura esto, Dios”, escribió en sus redes sociales. Además, recordó la participación de Gaspi en uno de sus programas y resaltó el buen trato que tuvo con todo el equipo.

El streamer deportivo Davoo Xeneize también compartió un mensaje cargado de tristeza. “Uno quiere creer que es mentira, pero lamentablemente parece que es verdad”, publicó, al tiempo que envió sus condolencias a familiares y seres queridos.

La noticia trascendió rápidamente las fronteras argentinas y tuvo un fuerte impacto en España. El creador de contenido David Cánovas Martínez reconoció sentirse en shock al enterarse de la tragedia y aseguró que no encontraba palabras para despedir al joven argentino.

En la misma línea, Ibai Llanos definió a Gaspi como “una de las personas más maravillosas y talentosas” que conoció. Visiblemente afectado por la noticia, manifestó su apoyo a la familia y lamentó profundamente la pérdida.

Otro de los mensajes más sentidos fue el de Rubén Doblas, quien aseguró estar “destrozado” por lo ocurrido. El streamer español destacó la creatividad, el talento y la calidad humana del influencer argentino, a quien describió como una persona única dentro del mundo digital.

Asimismo, Raúl Álvarez expresó su tristeza a través de las redes sociales y recordó con afecto tanto a Gaspi como al artista internacional Oliver Tree, otra de las víctimas del accidente.

Las muestras de dolor reflejaron el impacto que Gaspi había logrado generar en la comunidad digital. Con un estilo irreverente, entrevistas incómodas y un humor que marcó una generación de usuarios de internet, el joven influencer se convirtió en una de las figuras más reconocidas del ecosistema de contenidos en habla hispana. Su muerte dejó un profundo vacío entre colegas, seguidores y amigos que lo recordaron como una persona talentosa, cercana y auténtica.