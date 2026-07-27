Durante las próximas dos semanas se desarrollarán jornadas abiertas y gratuitas en distintas localidades de la provincia para promover la capacitación, el intercambio y la participación ciudadana en torno a los cinco ejes del Lema 2026. El presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macias, encabezó el lanzamiento e invitó a la comunidad a sumarse a las propuestas.

Las actividades se realizarán entre el 28 de julio y el 7 de agosto en Posadas, Itacaruaré, Capioví y Campo Viera, con propuestas destinadas a estudiantes, docentes, productores, profesionales, organizaciones y vecinos. La agenda fue diseñada para generar espacios de capacitación, intercambio y escucha en torno a las enfermedades poco frecuentes, la prevención de consumos problemáticos y adicciones, el uso responsable de la tecnología, la innovación en las chacras y las democracias inteligentes, los cinco ejes que integran el Lema 2026.

Durante el lanzamiento, el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macias, destacó que la propuesta busca acercar la Legislatura a la ciudadanía mediante acciones concretas que permitan escuchar las demandas de los misioneros y transformarlas en iniciativas legislativas.

Señaló que los temas elegidos atraviesan la vida cotidiana de la población y requieren un trabajo conjunto entre especialistas, instituciones y la comunidad.

«Van a ser dos semanas de actividades intensas sobre temas que hoy nos preocupan y ocupan, y como legisladores necesitamos estar cada vez más cerca de los vecinos, escuchar sus inquietudes y llevar esas problemáticas a la Cámara de Representantes para trabajar en soluciones», expresó.

Además, remarcó la importancia de abrir las puertas de la Legislatura para que estudiantes, profesionales y ciudadanos participen de estos espacios de formación e intercambio.

La diputada Blanca Núñez explicó que la agenda trasciende un calendario de actividades y representa una forma de trabajo basada en una Legislatura abierta y con presencia en el territorio.

Indicó que las propuestas fueron pensadas para visibilizar los temas del Lema del Año mediante capacitaciones, encuentros y espacios de escucha, tanto en Posadas como en distintos municipios de la provincia, fortaleciendo el contacto directo con la comunidad.

En ese marco, también se anunció la participación del Embajador Legislativo Misionero en parte del recorrido territorial de la agenda. Estará presente en las actividades previstas en Itacaruaré, vinculada a la innovación en las chacras, y en Capioví, durante la jornada educativa de prevención de consumos problemáticos y adicciones, acompañando las propuestas de concientización y promoviendo la participación de la comunidad.

Por su parte, el diputado Rudi Bundziak sostuvo que el cronograma complementa la tarea legislativa cotidiana al acercar la Cámara a diferentes sectores sociales.

Explicó que las actividades permitirán intercambiar experiencias con estudiantes, docentes, productores y organizaciones, enriqueciendo el trabajo legislativo con las realidades y necesidades de cada localidad.

El cronograma comenzará con la jornada provincial «El rol de IGeHM en el abordaje integral de las Enfermedades Poco Frecuentes»; continuará con un encuentro sobre chacras multiproductivas en Itacaruaré; una charla sobre prevención del grooming y uso responsable de la tecnología; una jornada educativa sobre prevención de consumos problemáticos y adicciones en Capioví; el Torneo de Ajedrez; el encuentro «Innovación en las chacras: los jóvenes enseñan, la Legislatura escucha y construye políticas públicas» en Campo Viera; una experiencia inmersiva del Digesto Educativo para estudiantes; y finalizará con la charla «Fake News: Desinformación, derechos y responsabilidades». Todas las actividades serán libres y gratuitas