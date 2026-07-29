España enfrenta la peor temporada de incendios de su historia. En Francia, las tormentas de fuego generan nuevos focos y dificultan las tareas de extinción.

El fenómeno, conocido científicamente como pirocumulonimbo, apareció durante el megaincendio de Gironda, en el suroeste de Francia, donde 42.000 hectáreas quedaron arrasadas y más de 220.000 personas evacuaron la zona. Los especialistas advierten que estas nubes convierten un incendio en un sistema meteorológico capaz de generar rayos, modificar los vientos y provocar nuevos focos, lo que vuelve mucho más difícil controlar las llamas.

Las autoridades francesas calificaron el episodio como “inédito”, mientras la emergencia coincide con una temporada récord de incendios también en España, donde ya se quemaron más de 175.000 hectáreas y las altas temperaturas amenazan con reactivar los principales focos.

Qué son las tormentas de fuego y cómo se forman

Según explicó la meteoróloga de la BBC, Helen Willetts, un incendio de gran intensidad libera enormes cantidades de calor que hacen ascender rápidamente aire, humo, cenizas y vapor de agua hacia la atmósfera. Cuando la atmósfera presenta condiciones inestables, esa columna de aire se enfría y forma una nube convectiva que puede evolucionar hasta convertirse en un pirocumulonimbo.

Si alcanza suficiente desarrollo, la nube genera rayos, fuertes corrientes de aire, cambios bruscos en la dirección del viento e incluso puede lanzar brasas a varios kilómetros de distancia, originando nuevos incendios y acelerando la propagación del fuego. Las autoridades francesas atribuyen parte de la extrema virulencia del incendio de Gironda, cerca de Burdeos, a estas tormentas de fuego.

La prefecta Sophie Brocas aseguró que los equipos se enfrentan a un fenómeno “inédito y desconocido” para Francia. Durante las últimas jornadas, el incendio permaneció estabilizado en superficie, pero registró numerosos rebrotes impulsados por cambios repentinos del viento generados por estas nubes.

El investigador Rick McRae, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, explicó que estos sistemas llegan a afectar miles de kilómetros cúbicos de atmósfera y modifican por completo el comportamiento del incendio.

España contiene los incendios antes de una nueva ola de calor

Mientras Francia concentra los esfuerzos en Gironda, España logró contener el avance de los principales incendios registrados en Ávila, Madrid, Toledo y Castellón, aunque el Gobierno mantiene la máxima alerta por la llegada de una nueva ola de calor.

Más de 175.000 hectáreas ya fueron consumidas por el fuego en 2026, casi seis veces más que en el mismo período del año pasado. El incendio que afecta Ávila, Madrid y Toledo ya es considerado el más grande de la historia reciente del país, con un perímetro superior a 160 kilómetros.

Las autoridades movilizaron miles de efectivos terrestres, medios aéreos y equipos internacionales para contener las llamas, que obligaron a evacuar a decenas de miles de personas.

El cambio climático y la falta de prevención agravan el riesgo

Especialistas sostienen que la combinación de olas de calor más intensas, sequías prolongadas, acumulación de vegetación seca y expansión urbana sobre áreas forestales favorece incendios cada vez más grandes y difíciles de extinguir.

La experta en incendios forestales de WWF España, Lourdes Hernández, advirtió que entre el 78% y el 80% del presupuesto se destina a la extinción y apenas un 12% a la prevención, pese a que invertir en medidas preventivas reduce considerablemente el costo y el impacto de estos eventos.

El Servicio de Cambio Climático Copernicus advierte que Europa es el continente que más rápido se calienta. En ese contexto, la Comisión Europea estima que los incendios extremos se duplicaron en las últimas dos décadas y podrían aumentar un 33% hacia 2050.

La combinación de temperaturas récord, vegetación seca y fenómenos como las tormentas de fuego marca una nueva etapa en la lucha contra los incendios forestales, con emergencias cada vez más difíciles de controlar incluso para los sistemas de extinción más avanzados.