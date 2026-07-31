Un hombre de 40 años resultó con múltiples heridas cortantes y fue trasladado al Hospital Favaloro para recibir atención médica, tras una pelea ocurrida en el barrio 17 de Octubre de Posadas. La Policía intervino en el lugar y lleva adelante las investigaciones para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.

El episodio se registró cerca de las 19 horas del jueves, frente a una vivienda del mencionado barrio, donde efectivos de la Comisaría Novena constataron un desorden entre varios hombres. De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima se había presentado momentos antes con la intención de dialogar con dos hermanos, debido a conflictos de vieja data entre ambas familias.

Según las manifestaciones recabadas en el lugar, durante la discusión los involucrados comenzaron a arrojarse piedras y botellas de vidrio. En medio del enfrentamiento, el hombre de 40 años sufrió varios cortes provocados con un arma blanca, por lo que fue derivado al Hospital Favaloro para recibir asistencia médica y ser sometido a los exámenes de rigor.

Por disposición de la Justicia, se recepcionará la denuncia de la víctima y se tomarán las declaraciones correspondientes para avanzar con la investigación. En tanto, la Policía continúa con las actuaciones tendientes al esclarecimiento del hecho y la identificación de los presuntos autores.