Alexander Benjamín Lestes de 29 años ingresó sin signos vitales al Hospital de Itaembé Guazú luego de desvanecerse en su vivienda del barrio Prosol II. El médico policial calificó el deceso como una muerte dudosa y la Justicia ordenó la realización de la autopsia, además de otras medidas periciales para determinar las circunstancias del hecho.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el joven se encontraba en su vivienda del barrio Prosol II junto a familiares cuando, por causas que aún se investigan, se desvaneció. Inmediatamente fue trasladado en un vehículo particular por su cuñado hasta el nosocomio, donde se constató su fallecimiento.

En el lugar intervinieron efectivos de la División Policía Científica y el médico policial, quien al practicar el examen correspondiente dejó constancia de una muerte de causa dudosa, motivo por el cual solicitó la realización de la autopsia médico-legal.

Por disposición del Juzgado de Instrucción N° 7 de Posadas, también se ordenó el secuestro del teléfono celular del fallecido, la realización de pericias en el domicilio y la clausura preventiva del inmueble, mientras continúan las actuaciones para establecer las causas del deceso.