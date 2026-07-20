20/07/2026 General

El Instituto Municipal de Sanidad Animal continúa acercando servicios veterinarios gratuitos a distintos sectores de la ciudad, promoviendo la tenencia responsable y el cuidado integral de perros y gatos.

La Municipalidad de Posadas mantiene un cronograma permanente de operativos barriales con el objetivo de facilitar el acceso a prestaciones veterinarias esenciales para las familias y sus mascotas.

Durante cada jornada, los vecinos pueden acceder a servicios gratuitos de vacunación antirrábica, desparasitación, turnos para castración, controles básicos de salud y asesoramiento sobre tenencia responsable, contribuyendo al bienestar animal y a la prevención de enfermedades zoonóticas.

Estas acciones permiten descentralizar la atención veterinaria, acercando los servicios municipales a los barrios y fomentando el compromiso ciudadano con el cuidado responsable de los animales de compañía.

Lunes 20/07

-QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h

Bº EL PINO- IT. MINÍ, CALLE 180B CASA 6030 (ENTRE CALLES 121 Y 123)

Martes 21/07

-QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h

Bº 1 DE ABRIL – IT MINI, CALLE 147A Y 168 CASA 7

Miércoles 22/07

-OPERATIVO INTEGRAL, Q.M. Y VAC. ANT. 08 a 11 h

Jueves 23/07

-QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h

Bº INGAR – IT MINI, CALLE 133A ESQ 182 CASA 9007

Viernes 24/07

-QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h

CH 102 – CALLE 72 MZ 11 CASA 26