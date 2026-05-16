La Policía de Misiones interviene en la investigación por el hallazgo de un cuerpo en la ribera del río Paraná, en jurisdicción de Puerto Leoni, donde se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar la identidad de la persona y establecer las circunstancias del hecho.

El procedimiento se inició cerca de las 15:25, luego de que personal de la Prefectura Naval Argentina informara sobre el hallazgo en la costa del río. De inmediato, efectivos de la Comisaría local acudieron al lugar, resguardaron la escena y activaron el protocolo de actuación correspondiente.

En el sitio trabajan el médico policial y especialistas de la División Policía Científica, quienes realizarán las pericias de rigor que permitan avanzar con la identificación y el esclarecimiento del caso.

Ordenaron la autopsia del cuerpo hallado en la ribera del Paraná en Puerto Leoni

La Justicia ordenó la realización de una autopsia legal al cuerpo hallado esta tarde en la ribera del río Paraná, en jurisdicción de Puerto Leoni, con el objetivo de determinar la identidad de la víctima y establecer las causas de la muerte. El cadáver, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, fue examinado en el lugar por el médico policial, mientras que efectivos de la División Policía Científica realizaron las pericias técnico-legales correspondientes.

Tras las actuaciones iniciales, el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Jardín América dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para continuar con los estudios forenses.