En la mañana de este viernes, el municipio llevó adelante una nueva jornada sanitaria integral en la Escuela N° 826 “Gendarme Argentino”, acercando atención médica, prevención y asesoramiento a vecinos y familias del sector.

La Municipalidad de Posadas llegó al barrio Itaembé Miní, llevando prestaciones médicas esenciales y distintos servicios a los vecinos de la zona. La actividad se desarrolló en la Escuela N° 826 “Gendarme Argentino”, donde se brindó atención en clínica médica, nutrición, enfermería y farmacia, facilitando el acceso a controles y consultas de salud de manera cercana y gratuita.

La titular de la Unidad de Coordinación y Gestión Municipal, Yolanda Asunción, explicó que el operativo se organizó a partir de un pedido de la institución educativa. “Gracias a los directivos se trajo este mini operativo, donde están los médicos, vacunación, el control de las libretas y el control nutricional también de cada uno de los alumnos y de las familias que hoy acompañan a sus hijos”, señaló.

Además de los servicios sanitarios, en el lugar también estuvieron presentes organismos e instituciones que realizaron trámites y asesoramientos vinculados a distintas gestiones administrativas y comunitarias, entre ellos la Defensoría del Pueblo, el Honorable Concejo Deliberante y el Registro Provincial de las Personas.

Durante la jornada, numerosos vecinos aprovecharon la posibilidad de acceder a las consultas y controles de salud cerca de sus hogares. Luisa, vecina del barrio Belén, comentó: “Vengo a atenderme con el clínico porque tengo un cuadro asmático y quería ver si podía acceder a algún medicamento. También traje a mi nena para que se haga un chequeo. Nos parecen buenísimos estos operativos. Es la primera vez que vengo, me enteré por el grupo de WhatsApp del barrio y el servicio es espectacular”.

Por su parte, Soledad destacó la importancia de la presencia territorial del municipio. “Vinimos a la atención pediátrica para completar la planilla de aptitud física. La verdad que es algo muy útil para el barrio y hay muchísima gente, es una oportunidad muy buena”.

El médico Fernando Silvero explicó que las consultas varían de acuerdo a la época del año y remarcó la importancia de los controles preventivos. “Muchas veces vienen por los certificados escolares, donde se realiza control de presión, peso, talla y antecedentes para otorgar la aptitud física. También aumentan las enfermedades estacionales como resfríos y gripes, por eso es importante la vacunación antigripal. Aquí vienen y se las aplicamos”, indicó.

Silvero también hizo referencia a la situación social y sanitaria actual. “Cuesta concientizar, pero entendemos la situación que estamos atravesando. Muchas veces las personas están más preocupadas por el día a día que por los medicamentos. Nosotros tratamos de explicar que la salud es primero”.

Finalmente, destacó el esfuerzo conjunto para sostener la atención médica y el acceso a tratamientos. “Contamos con el acompañamiento de la Provincia, que compra y trata de proveer lo que hace falta en estos casos. La ayuda de Nación se perdió y hoy cuesta mucho más mantener el sistema de salud”.