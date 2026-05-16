Un hombre, que aún no fue identificado, falleció esta tarde en la avenida Costanera de Posadas, entre las avenidas Horacio Quiroga y Trincheras de San José, luego de haberse desvanecido en la vía pública. Personal policial de la EcoPolicía realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de una unidad de emergencias, cuyo enfermero constató que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El hecho se registró cerca de las 17:00, tras un aviso emitido al Centro Integral de Operaciones 911. Al arribar al lugar, los uniformados encontraron al hombre tendido y comenzaron a asistirlo mientras aguardaban la presencia del personal sanitario. Posteriormente, un enfermero perteneciente a la Unidad Regional I confirmó el fallecimiento.

Por disposición judicial, se solicitó la intervención del médico policial y del personal de la División Policía Científica, quienes trabajan en el lugar para establecer las circunstancias del deceso.

Ampliaremos con la identidad de la víctima una vez que sean ubicados sus familiares.